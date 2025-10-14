Sistema inteligente de aparcamientos: la apuesta de Roquetas El proyecto permitirá reducir la congestión de tráfico y ofrecer en tiempo real sobre las plazas disponibles

J. Cortés Roquetas de Mar Martes, 14 de octubre 2025, 18:55

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar avanza en la ejecución del proyecto 'Gestión inteligente de los aparcamientos de playas', enmarcado en el Eje 3 'Transición Digital' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que «el objetivo principal de esta actuación es implantar un sistema inteligente de detección y gestión del aparcamiento que permita conocer en tiempo real la disponibilidad de plazas en las zonas costeras del municipio, contribuyendo a mejorar la movilidad, optimizar los accesos a las playas y reducir la congestión del tráfico durante la temporada alta».

Además, resaltó que la gestión inteligente de los aparcamientos de playas no solo facilitará el acceso a los principales puntos del litoral, sino que también contribuirá a reducir las emisiones, mejorar la calidad del espacio público y fortalecer la imagen del municipio como destino turístico moderno, accesible y digital.

Ámbitos de actuación

El proyecto se desarrolla en siete zonas estratégicas de la costa, en concreto en la calle Portoalegre (Zonas 1 y 2), Plaza de los Jazmines y Avenida del Mediterráneo (Zonas 1 y 2). La actuación contempla la instalación de sensores magnéticos empotrados en el pavimento, capaces de detectar la ocupación plaza a plaza con una precisión superior al 98 %, transmitiendo la información mediante tecnología NB-IoT.

Además, se incorporan cámaras con visión artificial en zonas amplias como la Avenida del Mediterráneo, que contabilizan entradas y salidas de vehículos para estimar la ocupación total. La información se integrará en una plataforma digital 'Smart Parking', alojada en la nube, que mostrará los datos en tiempo real, permitirá generar informes de uso y facilitará la gestión inteligente de los aparcamientos.

El sistema se completará con una aplicación móvil y paneles de mensajería variable que guiarán a los usuarios hacia las áreas con plazas disponibles, mejorando así la experiencia de visitantes y residentes.

Junto a la instalación tecnológica, el Ayuntamiento está acometiendo diversas mejoras urbanas y de accesibilidad, adaptadas a las características de cada zona como por ejemplo, la reordenación de la circulación y señalización horizontal, la redistribución de plazas PMR, creación de zonas de carga y descarga y la reubicación de contenedores y mobiliario urbano para optimizar el espacio y la seguridad.

Con esta actuación, Roquetas de Mar avanza en su estrategia de movilidad inteligente y turismo sostenible, integrando soluciones tecnológicas con una planificación urbana eficiente.