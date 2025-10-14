Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junto a la instalación tecnológica, el Ayuntamiento está acometiendo diversas mejoras urbanas. IDEAL

Sistema inteligente de aparcamientos: la apuesta de Roquetas

El proyecto permitirá reducir la congestión de tráfico y ofrecer en tiempo real sobre las plazas disponibles

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 14 de octubre 2025, 18:55

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar avanza en la ejecución del proyecto 'Gestión inteligente de los aparcamientos de playas', enmarcado en el Eje 3 'Transición Digital' del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que «el objetivo principal de esta actuación es implantar un sistema inteligente de detección y gestión del aparcamiento que permita conocer en tiempo real la disponibilidad de plazas en las zonas costeras del municipio, contribuyendo a mejorar la movilidad, optimizar los accesos a las playas y reducir la congestión del tráfico durante la temporada alta».

Además, resaltó que la gestión inteligente de los aparcamientos de playas no solo facilitará el acceso a los principales puntos del litoral, sino que también contribuirá a reducir las emisiones, mejorar la calidad del espacio público y fortalecer la imagen del municipio como destino turístico moderno, accesible y digital.

Ámbitos de actuación

El proyecto se desarrolla en siete zonas estratégicas de la costa, en concreto en la calle Portoalegre (Zonas 1 y 2), Plaza de los Jazmines y Avenida del Mediterráneo (Zonas 1 y 2). La actuación contempla la instalación de sensores magnéticos empotrados en el pavimento, capaces de detectar la ocupación plaza a plaza con una precisión superior al 98 %, transmitiendo la información mediante tecnología NB-IoT.

Además, se incorporan cámaras con visión artificial en zonas amplias como la Avenida del Mediterráneo, que contabilizan entradas y salidas de vehículos para estimar la ocupación total. La información se integrará en una plataforma digital 'Smart Parking', alojada en la nube, que mostrará los datos en tiempo real, permitirá generar informes de uso y facilitará la gestión inteligente de los aparcamientos.

El sistema se completará con una aplicación móvil y paneles de mensajería variable que guiarán a los usuarios hacia las áreas con plazas disponibles, mejorando así la experiencia de visitantes y residentes.

Junto a la instalación tecnológica, el Ayuntamiento está acometiendo diversas mejoras urbanas y de accesibilidad, adaptadas a las características de cada zona como por ejemplo, la reordenación de la circulación y señalización horizontal, la redistribución de plazas PMR, creación de zonas de carga y descarga y la reubicación de contenedores y mobiliario urbano para optimizar el espacio y la seguridad.

Con esta actuación, Roquetas de Mar avanza en su estrategia de movilidad inteligente y turismo sostenible, integrando soluciones tecnológicas con una planificación urbana eficiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  3. 3

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  4. 4

    Los primeros árboles llegan al futuro Parque de las Familias
  5. 5 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: ya hay día esta semana para la vuelta de las lluvias a Granada
  7. 7 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  8. 8

    De hilanderas a emprendedoras: las vidas de la Fábrica de San Patricio
  9. 9 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  10. 10

    Fomento toma medidas en el tramo de la A-395 donde murió un niño hace medio año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sistema inteligente de aparcamientos: la apuesta de Roquetas

Sistema inteligente de aparcamientos: la apuesta de Roquetas