Sindicatos policiales piden que no se dilate más la implantación de la Policía Nacional en Roquetas

La más que ansiada llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar está siendo uno de los temas más hablados en los últimos días ... en el municipio. Tras idas y venidas en las últimas tres décadas, parece que esta vez sí la implantación de una comisaría de Policía Nacional será un hecho, y que el objetivo sería contar, mientras llega esa gran comisaría, con una provisional, que contaría con tres locales en la Plaza de Toros de Roquetas que el Ayuntamiento cedería al Ministerio de Interior, según se informó este lunes en el Pleno Municipal.

Sin embargo, tras la presentación de una moción del Partido Popular en la que se pedía al Ministerio del Interior el mantenimiento de la dotación de efectivos de la Guardia Civil en Roquetas, además de una mejora del cuartel, a la que más tarde se añadía, a petición del PSOE, una demarcación compartida entre la Policía Nacional y Guardia Civil, que finalmente el Partido Popular aceptaba, y teniendo en cuenta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska apostaba por una demarcación únicamente para la Policía Nacional en Roquetas.

De hecho, el ministro afirmó en una visita al municipio el 18 de marzo de 2023 que no habrá cuartel de la Guardia Civil en Roquetas, porque «hay que hacer los marcos competenciales adecuados, la complementariedad no es en compartir lugares, es para ser mucho más eficaces, la cooperación es real, porque trabajan conjuntamente para la seguridad. En ese marco competencial la comisaría estará en Roquetas y el cuartel en Vícar, cada uno dentro de su marco competencial».

Todo ello ha hecho que este miércoles, la Unión Federal de Policía (UFP) lanzase un duro comunicado exigiendo al Ayuntamiento de Roquetas que «deje de poner excusas» y «facilite de una vez la implantación de la Policía Nacional en Roquetas».

La Unión Federal de Policía (UFP) consideró, según el comunicado, necesario aclarar las informaciones difundidas en los últimos días sobre la futura Comisaría de Policía Nacional de Roquetas y denunciar públicamente las maniobras políticas que amenazan con retrasar nuevamente una infraestructura esencial para la seguridad de más de cien mil vecinos.

La UFP explicó que «resulta sorprendente que, después de décadas de reivindicaciones y promesas incumplidas, el Ayuntamiento vuelva a plantear fórmulas que chocan frontalmente con el marco legal vigente. La pretensión de mantener simultáneamente las competencias ordinarias de Guardia Civil y Policía Nacional en Roquetas no responde a la realidad establecida por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y corre el riesgo de convertirse en una excusa para prolongar indefinidamente una negociación que debería estar ya resuelta».

Desde la Unión Federal de Policía se preguntan «si existe una verdadera voluntad política para que la Policía Nacional llegue a Roquetas o si, una vez más, se está utilizando esta reivindicación histórica como elemento de confrontación institucional y de propaganda política».

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) Almería hace un llamamiento junto a UFP Almería a todas las administraciones y fuerzas políticas para que actúen con coherencia y unidad en favor de la implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar, evitando mensajes que puedan generar dudas sobre un proyecto tan necesario para la seguridad del municipio. A su vez, el SUP se desmarca de exigirles técnicamente al Ayuntamiento sino que hace un solicita información oficial a la Dirección General de la Policía y a la Comisaría Provincial de Almería sobre el estado actual de las obras, los plazos previstos y la puesta en funcionamiento de las futuras instalaciones, ante la incertidumbre existente entre ciudadanos, policías nacionales y guardias civiles«.

Según Javier Socías, secretario general de SUP Almería, informa a IDEAL que «el 23 septiembre de 2025 lanzamos una cuestión al Consejo de Policía para que nos aclarara en el estado de puesta en funcionamiento el futura Comisaria de Policía Nacional en Roquetas».

Por su parte, la UFP Almería indicaba que «los ciudadanos tienen derecho a saber que la construcción de la Comisaría de Policía Nacional de Roquetas de Mar ya figura en el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029. Por tanto, el debate ya no debería centrarse en poner condiciones imposibles o plantear escenarios».

«Roquetas de Mar es hoy uno de los municipios más poblados de Andalucía, con una realidad social, turística y económica que exige recursos policiales acordes a su dimensión. La Policía Nacional no es un capricho ni una cuestión partidista; es una necesidad objetiva de seguridad pública y de mejora de los servicios que reciben los ciudadanos».

Por ello, desde UFP exigen al equipo de Gobierno municipal que «abandone cualquier estrategia dilatoria, que actúe con responsabilidad institucional y que facilite sin reservas la implantación de la Policía Nacional en el municipio. Los vecinos no pueden seguir siendo rehenes de debates estériles mientras se retrasa una infraestructura que contribuirá decisivamente a mejorar la seguridad y la atención policial».

Además, desde UFP y SUP añaden que «ha llegado el momento de pasar de las declaraciones a los hechos. Roquetas de Mar necesita una Comisaría de Policía Nacional y sus ciudadanos merecen que todas las administraciones trabajen para hacerla realidad, no para retrasarla».