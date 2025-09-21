Simulacros, talleres infantiles y carpas para finalizar la Feria de la Movilidad

El municipio pone punto y final a una semana repleta de actividades a favor de la movilidad sostenible con eventos para toda la familia

Los bomberos realizan un simulacro de excarcelación durante la Feria de la Movilidad en Roquetas.

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:48

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró uno de los actos centrales incluidos dentro del programa de actividades organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Se trata de la Feria de la Movilidad, que un año más, se llevó a cabo en el Parque de Los Bajos con gran éxito de afluencia.

El concejal de Trafico y Movilidad Urbana, Manuel Conde, junto con la concejal, Mayte Fernández, recorrieron todos y cada uno de estos expositores destacando la importancia de «dar a conocer a los ciudadanos y, en especial, a las familias el trabajo que hacen los profesionales que trabajan para velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos en distintos ámbitos».

Durante toda la jornada se celebraron un gran número de actividades como por ejemplo, un simulacro de excarcelación de los Bomberos del Poniente, carpas informativas, animación para toda la familia, actividades de educación vial, exposición de vehículos, comida en foodtrucks, música con Dj, rutas ciclistas de disfraces y conciertos hasta las diez de la noche.

Numerosas familias aprovecharon esta jornada para conocer de primera mano el trabajo que llevan a cabo cuerpos como la Policía Local de Roquetas de Mar, los Bomberos del Poniente o Protección Civil y conocer de primera mano las dotaciones y equipamientos con los que cuentan para garantizar la seguridad de los ciudadanos en caso de encontrarse en una emergencia junto con otras empresas relacionadas con la movilidad.

Simulacro de excarcelación

Un año más, una de las actividades que mayor interés despertó en esta feria fue el simulacro de excarcelación que protagonizó un equipo de bomberos perteneciente al Cuerpo de Bomberos del Poniente.

Los espectadores fueron testigos de las labores de rescate de una persona que, supuestamente, había quedado atrapada en su vehículo tras sufrir un accidente de tráfico. Los bomberos demostraron, una vez más, su capacidad y profesionalidad para actuar en este tipo de emergencias.

Con la Feria de la Movilidad se pone punto y final a una semana de actividades que se llevaron a cabo durante toda la semana con iniciativas como yoga frente al mar, entrenamiento funcional, rutas fotográfica por el puerto de Roquetas, charlas y desayunos saludables con mayores de la Residencia Virgen del Rosario.

Por otro lado, este fin de semana comenzó la Semana del Turismo con salidas en Kayak por el litoral roquetero, charla de microplásticos sobre 'el grave problema de los plásticos en el mar y rutas guiadas, entre otros eventos.