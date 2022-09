Siete hoteles de Roquetas y uno de Mojácar concentran la oferta del Imserso de este año

Estos son los hoteles participantes de la provincia

En Almería son ocho los hoteles que participarán en el programa de turismo social del Imserso, siete de ellos están en el municipio roquetero: Alua Golf Trinidad, Bahía Serena, Best Roquetas, Best Sabinal, El Palmeral, Ele Andarax y Portomagno. A ellos se suman el Best Mojácar, en la localidad turística más importante del Levante.

Almería es la segunda provincia andaluza con mayor número de hoteles, solo superada por Málaga, que tendrá 10, mientras que Granada aportará 2 y Huelva 4. En el conjunto del país son 132 establecimientos repartidos entre Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Almería es la sexta provincia con más hoteles, solo superada por Alicante (con 36, la gran mayoría en Benidorm), Tenerife (11), Tarragona (11), Mallorca (10) y los mencionados 10 establecimientos de Málaga.