Siete empresas aspiran a derribar el Ayuntamiento de Roquetas

Roquetas va dando pasos para contar con un nuevo Ayuntamiento para la ciudad, uno de los proyectos más relevantes para los próximos años. Ya, el ... pasado mes de agosto, el Ayuntamiento sacó a licitación la obra de demolición de la Casa Consistorial y de los espacios adyacentes de Roquetas para dar paso a un edificio mucho más moderno, accesible y eficiente energéticamente.

La comisión de Gobierno, celebrada el pasado 25 de agosto, aprobó la convocatoria para concurrir a los trabajos mencionados anteriormente, por lo que se abrió un plazo de 30 días para que se presentasen las correspondientes ofertas y posteriormente adjudicarlo. La fecha finalizó el pasado 23 de septiembre y ya se saben la cantidad de exacta de empresas que se presentaron a la convocatoria.

Empresas

En concreto, hasta siete empresas aspiran al ansiado contrato de demolición de un edificio y zonas de alrededor, que en cuestión de meses será solo recuerdos para los roqueteros y visitantes que pasasen por el Consistorio roquetero.

Las empresas, en cuestión, son las siguientes: Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L., Grupocopsa S.L.-Grandia Obras S.L., Hercal Diggers S.L., Jarquil Construcción S.A., Lirola Ingenieria y Obras S.L., Urcotex Inmobiliaria S.L.U. y Ute Mayfra Obras y Servicios-Demoliciones Cordoba.

Asimismo, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, explicó en varias ocasiones que «nuestra intención es que, antes de finales de año, la Casa Consistorial pueda estar demolida o empezada a demoler», declaró el regidor municipal, sobre el inicio de este proceso que culminará en menos de dos años con la construcción de un «nuevo, moderno y funcional Ayuntamiento», además de la remodelación del entorno de la plaza de la Constitución, que «vendrá a dignificar el centro urbano, así como la casa de todos los roqueteros, acorde con lo que se merece una ciudad con más de 115.000 habitantes».

Mismamente, Gabriel Amat explicó que «en la primera quincena de septiembre, el Ayuntamiento ya dispondrá del proyecto definitivo del nuevo consistorio. Una actuación cuyas obras, en palabras del alcalde, «pueden estar aprobadas en los primeros días de octubre y, a partir de aquí, continuar el proceso administrativo que nos llevará, si todo se desarrolla tal y como está previsto, a empezar los trabajos en enero o en la primera semana de febrero para que dos años después, 2028, la ciudad y sus vecinos dispongan de unas modernas y funcionales instalaciones que vendrán a ayudar a los roqueteros a realizar todos su trámites con mayor celeridad y comodidad».

Inversión

La obra va a suponer una inversión de 15 millones de euros, de los que tres millones serán aportados por la Diputación Provincial de Almería. La intención municipal es, además, comenzar en breve el traslado de los funcionarios a otros centros municipales para que sigan prestando servicio a los vecinos, así como el material para que la actividad municipal continúe.

Y, concluida esta labor, se procederá al derribo de las instalaciones y de forma inminente el inicio de los trabajos, que se prolongarán por espacio de dos años. No en vano, la intención del alcalde de la ciudad es que la nueva Casa Consistorial «pueda estar terminada y para uso y disfrute de todos los roqueteros en 2028».

El nuevo Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio. El diseño prioriza valores como la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la flexibilidad de uso y la calidad arquitectónica.