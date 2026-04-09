Servicios Sociales de Vícar evalúa las carencias del colectivo gitano

Desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vicar, a través de su Programa Integral de Comunidad Gitana, se ha mantenido una fructífera sesión ... de trabajo con la coordinadora y la orientadora educativa de la Fundación del Secretariado Gitano de Almería, en la que se han abordado diferentes propuestas de colaboración con objetivos comunes.

En esta primera toma de contacto entre ambas entidades se han expuesto tanto distintas experiencias, como un catálogo de servicios y necesidades detectadas para valorar algunas propuestas conjuntas de intervención, dejando sobre la mesa la necesidad de nuevas sesiones de trabajo para concretar las distintas actuaciones que se van a desarrollar en el municipio de Vicar para la promoción integral de la comunidad gitana.

La Fundación del Secretariado Gitano de Almería cuenta con un equipo multidisciplinar e intercultural de profesionales que prestan servicios para fomentar la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural.

Entre estos servicios destacan algunos programas como Promociona, un programa de apoyo y orientación educativa para jóvenes y sus familias; Acceder, un programa fundamentalmente de intermediación laboral; ERACIS, un programa de cooperación en el desarrollo de estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas; Calí, destinado a promocionar la igualdad de las mujeres gitanas; y el Proyecto Gitanos y Gitanas en Digital.

A modo de conclusión de esta primera sesión de trabajo hay que resaltar que el objetivo de las intervenciones en común que se desarrollen tendrán todas como objetivo trabajar de forma coordinada en el municipio de Vícar por el progreso del pueblo gitano, mediante la promoción social, su reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas gitanas desde un enfoque intercultural.

Esta sesión de trabajo se llevó a cabo siguiendo los objetivos generales del Programa de Comunidad Gitana en el ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2026.