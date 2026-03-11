Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de uno de los Plenos celebrados en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. IDEAL

Servicio de transporte urbano y prórroga del contrato de basuras, temas del Pleno

Roquetas de Mar ·

El Pleno Municipal se realizará este jueves en sesión ordinaria y contará con 29 puntos en la orden del día

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 11 de marzo 2026, 18:45

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebra este jueves, a las 10.00 horas, una nueva sesión plenaria (de convocatoria ordinaria) para tratar diversos temas ... de especial relevancia para la ciudadanía.

