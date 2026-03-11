Servicio de transporte urbano y prórroga del contrato de basuras, temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebra este jueves, a las 10.00 horas, una nueva sesión plenaria (de convocatoria ordinaria) para tratar diversos temas ... de especial relevancia para la ciudadanía.

Entre otros temas se tiene previsto realizar varias tomas de conocimiento entre las que cabe destacar la aprobación de la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2025.

Asimismo, hay otras tomas de conocimiento muy relevantes como el punto 10 que es el correspondiente a la aprobación del expediente en materia de contratación para licitar la concesión de servicio de transporte urbano de Roquetas, y el relativo a la aprobación de la tercera prórroga del contrato de gestión de servicio de recogida de basura y transporte diario hasta la planta de transferencia del consorcio.

En cuanto a dictámenes cabe destacar el relativo a la aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Roquetas , y ya en el apartado de las mociones, destacan la Declaración institucional presentada conjuntamente por los portavoces de los grupos municipales Popular, Socialista, Almería Avanza e Izquierda Unida - Podemos Roquetas, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 2026.

A su vez, el Grupo Municipal Popular presenta una moción relativa al uso de prendas como el burka y niqab, así como otros elementos que oculten el rostro en espacios públicos; el PSOE presenta una propuesta para adoptar medidas en materia de seguridad, y otra para paliar el déficit de infraestructuras educativas en El Parador; Vox presenta una moción para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, y otra relativa al rechazo de la regularización masiva de 'inmigrantes ilegales'.

Por su parte, Almería Avanza presenta dos mociones: una trata sobre la implantación de sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio y otra sobre ayudas al sector pesquero. Asimismo, Izquierda Unida - Podemos Roquetas presentan propuestas relativas a garantizar el derecho a la vivienda y otra sobre la adquisición del edificio Doramar y su destino a uso público.