El servicio público de préstamo de bicicletas será una realidad en Roquetas El Consistorio aprueba la licitación de un sistema de bicicletas mecánicas y eléctricas, financiado con fondos de la UE para fomentar el transporte

Las bicicletas son una gran herramienta para moverse por la ciudad y practicar deporte.

J. Cortés Roquetas de Mar Lunes, 11 de agosto 2025, 20:29

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para la concesión del servicio público de transporte urbano mediante un sistema de préstamo de bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas.

Este nuevo servicio, que funcionará los 365 días del año, se desplegará en dos fases: una inicial, de hasta seis meses, para la implantación de estaciones, suministro de bicicletas y sistemas tecnológicos; y otra de explotación y mantenimiento durante cinco años. Gestionado a través de la concejalía de Presidencia, el presupuesto base asciende a 902.615,41 euros, financiándose la primera fase parcialmente con una subvención europea de 450.000 euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó que «este proyecto supone un paso firme hacia un modelo de ciudad más sostenible y conectada. Queremos ofrecer a vecinos y visitantes una alternativa real y cómoda al transporte motorizado, reduciendo la huella de carbono y fomentando hábitos de vida saludables. Con este sistema, Roquetas se alinea con las políticas europeas y nacionales de movilidad limpia y mejora la calidad de vida en todos nuestros barrio».

Titularidad municipal

El servicio estará considerado en todo momento como de titularidad municipal, con gestión indirecta mediante concesión, y se regirá por el reglamento específico actualmente en fase de información pública. El contrato incluye no solo la prestación del servicio, sino también la inversión en equipamientos, mantenimiento, atención al usuario y la implantación de una red de estaciones —físicas y virtuales— adaptadas a la idiosincrasia del municipio.

Las bicicletas, tanto mecánicas como eléctricas, estarán disponibles en distintos puntos estratégicos para favorecer la intermodalidad con otros transportes y facilitar los desplazamientos no motorizados de forma segura y eficiente.

Esta iniciativa responde a los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Roquetas de Mar, que contempla el desarrollo de redes ciclistas y peatonales como parte de un modelo urbano de proximidad. Además, se enmarca en las medidas exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para promover la movilidad sin emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.

En paralelo a la implantación del sistema público de préstamo de bicicletas, el Ayuntamiento avanza en la modernización del transporte urbano con la licitación del suministro de cuatro autobuses 100% eléctricos, destinados a la nueva línea de bus urbano sostenible.

Esta adquisición, financiada parcialmente con 800.000 euros de fondos europeos NextGenerationEU, permitirá reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética del servicio. Los vehículos, de categoría M3 Clase I, estarán adaptados a las normativas de accesibilidad y listos para operar antes de finales de 2025.

Adaptación paradas

Asimismo, ya se aprobó el expediente para la renovación y adaptación de las paradas de autobús al futuro servicio de transporte urbano, cumpliendo con la Orden TMA/851/2021.

El proyecto, con un presupuesto de 1.304.016,98 euros y financiado en un 80% con fondos europeos, incluye la adecuación de la infraestructura para mejorar la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los usuarios, con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Con este paso, el Ayuntamiento avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la transformación digital del transporte urbano, ofreciendo a la ciudadanía una alternativa respetuosa para el medio ambiente.