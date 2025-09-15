El 21 de septiembre finaliza el período para inscribirse en diversos talleres en Roquetas Para más información, el Consistorio facilita el número de teléfono 680 59 62 86

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abrió el pasado lunes 8 de septiembre el periodo de inscripción para los talleres de pintura (infantil y adultos), cerámica y fotografía, una oferta cultural y formativa que el Consistorio roquetero pone a disposición de la ciudadanía para fomentar la creatividad y la participación.

El periodo de inscripciones finaliza el próximo domingo 21 de septiembre y se podrán realizar por correo electrónico y en la Casa de la Cultura de Roquetas de Mar. Para más información, el Consistorio facilita el número de teléfono 680 59 62 86.

Por otro lado, El Consistorio informó de que los vecinos tienen a su disposición el servicio de Punto Limpio Móvil, una forma cómoda y accesible de reciclar correctamente residuos domésticos especiales. Este servicio funciona de lunes a sábado, de 09.00 horas a 15.50 horas, y recorre diferentes zonas del municipio a lo largo de la semana.

El Punto Limpio 1 se encuentran en el Pabellón Deportivo Máximo Cuervo, Mercado de Abastos de Aguadulce, Calle Rocío Jurado, Campillo del Moro, Plaza de la Asunción, El Parador, Calle La Coruña, junto al Auditorio y en Cortijos de Marín.