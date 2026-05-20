Senderistas de Roquetas recorren el Cordel de la Solana, en Alboloduy

La última ruta de senderismo organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevó a cerca de medio millar de personas hasta el Cordel de ... la Solana, en Alboloduy. Una jornada de convivencia y deporte al aire libre recorriendo las estribaciones orientales del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada.

La ruta de senderismo, en concreto, contó con una distancia de unos 7 kilómetros, una duración de unas 3 horas, una dificultad baja y un recorrido circular. Para realizar la actividad, fue necesario inscribirse, ya que las plazas eran limitadas, para un máximo de unos 50 participante, y costó unos 12 euros por persona.

A su vez, el pasado domingo 17 de mayo, Día Internacional del Reciclaje, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar preparó una salida científica en barco desde el Puerto de Aguadulce dentro del proyecto Posidonia. Durante la actividad, un guía ambiental ofreció una charla divulgativa sobre las praderas de Posidonia oceánica y la calidad de las aguas del litoral de Roquetas de Mar. Además, se recogieron muestras de agua que serán analizadas en laboratorio acreditado por ENAC.

Dicho evento estaba previsto que comenzase a partir de las 10.00 horas de la mañana desde el Puerto de Aguadulce. Por la tarde, comenzó sobre las 18.00 horas, siendo una actividad ideal para familias y solo optando a 12 plazas para cada salida.

Con esta actividad se pudo escuchar el mar, contar con datos que el ojo no ve: oxígeno, salinidad y ph, entre otros. Además, esta salda se convierte en dato, ya que cada muestra del 17 de mayo formará parte de la memoria oficial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Este tipo de actividades está pensada para todos los públicos, tanto niños, familias, gente con curiosidad, porque uno de los lemas es que «aquí cabemos todos». Por su parte, el Consistorio informó en sus redes sociales que un solo metro cuadrado de Posidonia puede producir hasta 14-20 litros de oxígeno al día, como dato llamativo.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas anunció 'La gran recogida' en las playas del municipio. La jornada de recogida de residuos que dará comienzo el próximo jueves 21 de mayo a partir de las 9.00 horas en la Playa de Aguadulce y que tiene como objetivo cuidar juntos el litoral y seguir fomentando la conciencia ambiental y el respeto por las playas de la localidad costera de Roquetas.