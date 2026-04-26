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Fachada del Ayuntamiento de Roquetas. IDEAL

Señalan cinco vías para comunicar incidencias en Roquetas

Estas vías oficiales son para solucionar las distintas problemáticas de formar rápida y eficaz

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Domingo, 26 de abril 2026, 10:36

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de sus redes sociales, informó hace unos días de las vías oficiales para registrar y solucionar, de ... formar rápida y eficaz, cualquier incidencia en el municipio costero.

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