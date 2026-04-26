Señalan cinco vías para comunicar incidencias en Roquetas
Estas vías oficiales son para solucionar las distintas problemáticas de formar rápida y eficaz
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Domingo, 26 de abril 2026, 10:36
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de sus redes sociales, informó hace unos días de las vías oficiales para registrar y solucionar, de ... formar rápida y eficaz, cualquier incidencia en el municipio costero.
Una de las vías es a través del Registro Municipal presentando una incidencia presencialmente en el registro. Otra de las vías es la Oficina Virtual, para la que es necesario el certificado digital (http://sede.aytoroquetas.org/).
La tercera vía de la que informa el Consistorio roquetero es la del teléfono que cuenta con el número 950 338 585 y pulsando la opción número 1. La cuarta vía es la de gestor de incidencias, que se realiza entrando a http://incidencias.aytoroquetas.org/ y es necesario registrarse con usuario y contraseña.
Por último, la quinta vía es la del 'Guasap', siendo el número el 644 632 551 y es recomendable para iniciar la conversación un simple 'hola' o visitar la web ayto.online/roquetas, siendo cinco las vías que facilita el Ayuntamiento de Roquetas para gestionar las incidencias, y según señala el Consistorio «cualquier información en canales no oficiales quedan fuera de cualquier registro y se hace imposible de gestionar correctamente».
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