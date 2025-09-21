La Semana del Turismo empieza con rutas náuticas y conciencia marina en Roquetas Para este domingo estaba previsto una salida en velero desde el Puerto y el comienzo del III Foro Internacional de Turismo

Una de las mesas redondas del Foro de Turismo de la edición del año pasado en Roquetas.

Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:37

Roquetas de Mar inició este sábado 20 de septiembre varias de las actividades previstas en la programación de la Semana del Turismo. Eventos que estaban enfocados principalmente a actividades marinas.

Salida en Kayak por el litoral roquetero (Awa Watersports) por la playa de la Ventilla, a las 10.00 horas, charla de microplásticos sobre 'el grave problema de los plásticos en el mar y el fracaso de la cumbre mundial', a las 18.00 horas, y la visita guiada gratuita 'Tras los muros del tiempo', a las 20.00 horas, teniendo como punto de encuentro el Castillo de Santa Ana.

Para este domingo 21 de septiembre, el municipio tiene previsto realizar una salida en velero y snorkel desde el Puerto de Roquetas, previsto para las 10.00 horas, la limpieza de fondos marinos, solo para buceadores certificados en el Puerto Deportivo de Aguadulce, de 08.30 horas hasta las 15.30 horas, y el comienzo del III Foro Internacional de Turismo y el Congreso Gastronómico 'MareTerra', en el Palacio de Congresos de Aguadulce.

Otras actividades

Entre las actividades, se organizaron un gran número de iniciativas relacionadas con el deporte, especialmente los deportes náuticos, también con la cultura, la sostenibilidad, el ocio y la gastronomía. Cabe destacar la exposición gratuita en el Aula del Mar bajo el título 'Aprendiendo a Mirar Punta Entinas - Sabinar', la puesta en marcha de un autobús turístico que circulará por los principales puntos de interés turístico de la ciudad y cuyo servicio será gratuito el próximo sábado 27 de septiembre.

Esta gran semana del Día Mundial del Turismo concluirá con la tradicional Feria del Turismo, que se realiza cada año en los aparcamientos del Club Tropicana. En esta edición se llevará a cabo desde los días 27 y 28 de septiembre está previsto actividades infantiles, conciertos, carpas para el comercio local, el Mercado de Sabores Almería, barra y degustación de tapas típicas, paellada gigante gratis el domingo, exhibiciones de baile flamenco, encuentro con personajes disney.

La edil de Turismo y Playas, Amalia López, comentó que «se trata de una programación variada de actividades cuyo objetivo es poner en valor la riqueza natural de nuestro municipio así como sus principales recursos turísticos, culturales, deportivos y gastronómicos, confiamos por lo que animamos a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta semana tan especial».