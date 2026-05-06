Las seis playas de Roquetas volverán a ondear este verano sus banderas azules y distintivos de calidad

Roquetas de Mar vuelve a situarse como referente del turismo de calidad tras renovar en 2026 las seis Banderas Azules de sus playas urbanas. Este ... distintivo internacional reconoce la excelencia en la gestión ambiental, la seguridad, los servicios y la accesibilidad del litoral.

Las playas que revalidan este reconocimiento son: Aguadulce , Las Salinas, La Romanilla, La Bajadilla, Playa Serena y La Urbanización .Además, el puerto deportivo del municipio también renueva su Bandera Azul, consolidando la calidad de sus instalaciones y el Aula del Mar también se vuelve a convertir en Centro Azul.

Esta renovación, concedida por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), vuelve a reconocer la calidad de las playas roqueteras, valorando especialmente sus servicios, seguridad, accesibilidad y gestión ambiental.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, ha explicado que durante todo el año se lleva a cabo un mantenimiento activo para garantizar el buen estado de duchas y aseos limpios, en funcionamiento y revisados permanentemente junto con la limpieza diaria de playas .

Además, señala que el servicio de socorrismo esta operativo operativo los fines de semana desde el inicio de la Semana Santa junto con la reciente instalación de zonas de sombra, balizamiento y pasarelas accesibles.