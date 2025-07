Javier Cortés Roquetas de Mar Sábado, 12 de julio 2025, 23:02 Comenta Compartir

Gabriel Amat Ayllón (Albuñol, Granada, 1944) es uno de los alcaldes de ciudades grandes españolas con mayor trayectoria en la política, este mes de julio cumple tres décadas como alcalde de Roquetas de Mar. Una ciudad que cuando llegó Amat rondaba los 35.000 habitantes y que en la actualidad superar los 112.000 habitantes.

Un programa de Cultura que 'pelea' por ser uno de los más completos de Andalucía, proyectos como el Hospital Público (casi terminado), uno privado por el que no pierde la «esperanza», una nueva jefatura de Policía Local, a la par que la próxima Ciudad Deportiva o la implantación del autobús urbano, coronan junto a la Rambla de San Antonio, varios proyectos de enjundia para el municipio costero.

–¿Qué balance hace de estos 30 años cómo alcalde? ¿Cuáles han sido los mejores y los peores momentos como regidor?

–Le digo un balance general de gestión y otro de la situación económica, porque todo va unido. Puedes tener muchas ganas de hacer muchas cosas, muchos servicios, pero si no tienes dinero, no puedes hacerlo. Lo primero que hice cuando llegué como alcalde fue intentar sanear el Ayuntamiento, ya que me lo encontré en quiebra. Debía 6.500 millones de pesetas, tenía un presupuesto de 3.000 y pico y me faltaban 50 millones para pagar las nóminas. Eso fue el 17 de junio del 1995. Tuvimos que hacer un arreglo con una operación para poder pagar las nóminas. Esa fue la primera y me llegaban todos los días gente que le debía el ayuntamiento dinero, y no se lo podía pagar.

Y fue duro durante 8 años, pero, especialmente 4 años. Se fue arreglando el Ayuntamiento y de esa situación a la que tenemos hoy, ha cambiado el 1.000%. Podemos decir que no debemos nada. Aunque tenemos una deuda que hemos firmado hace unos días de 14 millones, se pagará a final de año porque tenía que hacerlos para capítulo 6.

Gracias a la situación que tenemos, puedo desarrollar lo que estamos haciendo, como las piscinas, el proyecto casi finalizado en Aguadulce al lado de Máximo Cuerpo, una piscina y un gimnasio. La Rambla San Antonio, el puente que queremos hacer de la calle Galán a Muñoz Seca, el puente que hemos hecho por arriba de la autovía para salir por la zona de Aguadulce, el gimnasio que estamos haciendo al lado de Antonio Peroles y la piscina, los cuatro campos de fútbol que queremos hacer para que vengan jugadores de distintos lugares fríos y estén aquí.

Además del mercadillo ambulante que hemos inaugurado que será mercadillo, zona de aparcamiento y posiblemente recinto ferial, Todos eso es lo que hace una ciudad y que la gente cuando viene, lo ve y le gusta. Si a eso le ayudamos con una programación cultural y con los 15 000 niños que tenemos y practicando deporte, fenomenal.

–Dentro de los grandes proyectos que está en liza, ¿el hospital público estará finalizado este año?

–El público, sí. En septiembre entregarán ya la obra. Empezarán a poner los materiales y a instalarlo. Lo más duro va a ser los médicos, pero creo que en menos de un año estará funcionando. Habrá al menos 108 camas, tiene varias salas de operación y consulta. El hospital estuve viéndolo los otros días que han empezado ya a limpiarlo. Me quedé asombrado porque creí que era El Toyo, que se queda pequeño al lado de este.

–En cuando al Hospital Privado han liberado por dos veces el suelo, pero no han dado con la tecla. ¿Se va a hacer al final?

–No he perdido la ilusión, pero ahí está el terreno. Dos veces se ha presentado una empresa que quería hacerlo y ha hecho un proyecto. La primera vez liaron un follón con Pedro Sánchez y la segunda , también. Cuando querían quitar los seguros que había con MUFACE, la empresa que vino fue el Grupo sanitario Ribera. Se vio que no tenían seguridad y dijeron que no podemos hacerlo. Después de haberse gastado el dinero con el proyecto.

Ha sido por la inestabilidad que tenemos con el Gobierno. A ver si llega algún gobierno que da estabilidad y seguridad para que la gente pueda invertir dinero, pero no he perdido la esperanza de que ese hospital privado se haga. Soy como el martillo de Terque que iba chillando aunque fuera en el río. Y no pararé como no he parado con el Hospital Público. No pararé porque mi trabajo es dar calidad y servicio a nuestra gente.

Roquetas tiene capacidad y el Poniente, para un hospital privado. Para el Hospital privado ahí hay una empresa importante de hospitales a nivel nacional, Quirón Salud, que vino y quería que lo hubieran empezado, pero le dije que hasta que no tuviera el público no le daba el terreno. Quirón quería montar aquí un hospital. Y ahora que ya está el hospital público, voy a seguir buscando formas para el otro.

–¿Cuándo podrán disfrutar los roqueteros de la Rambla de San Antonio de Aguadulce?

–A lo más tardar en septiembre. Estaba previsto para este verano, pero hay un problema con una línea que tienen que cambiar Endesa y llevamos esperando un tiempo que es el puente, que está en medio de la Rambla y se está desmontando.

–En Roquetas aún le falta algunos servicios de una gran ciudad y uno de ellos es el transporte público. ¿Cuándo estará disponible para los roqueteros?

–Ya ha salido a licitación pública. Ahora tienen que presentarse las empresas y cuando ocurra, habrá que mirar los pliegos y que hacer el estudio a quien le corresponda. Alsa está metida aquí, Ramón del Pino o cualquiera empresa de aquí, seguro que se presentarán. No creo que esté antes de final de año.

–El Cuartel de la Guardia Civil, está en una situación delicada y aunque no es su competencia, ¿Puede asumir esa reforma?

–No, en el cuartel no nos gastaríamos nada, nada más que para tirarlo abajo. Lo que sí vamos es a poner, que todavía no se ha firmado, es poner a disposición del Gobierno un edificio de unos 6.000 metros como ya lo habíamos ofrecido para la Guardia Civil o bien para la Policía. Ellos dicen que es para la Policía, encantado. Un edificio, que se encuentra ya construido y que tan solamente lo que tiene es que es necesario adaptarlo a lo que ellos quieran montar.

–¿Cómo van las obras de la nueva Jefatura de la Policía Local?

–Estamos haciendo el proyecto de la adaptación que queremos darle a estos 6.000 metros que irá en la carretera Alicún, que además irá una rotonda entre Hortamar y el edificio, para que tenga una salida y entrada para la Policía Nacional como la Policía Local. Y al mismo tiempo también le viene muy bien a la cooperativa.

–Ha habido problemas con la Policía Local que piden reforzar la plantilla y otras reivindicaciones. ¿Cómo se soluciona el problema?

–Ha habido y hay un problema. El alcalde no puede estar por encima de la ley. Y lo que la ley no le permita no lo va a hacer. El alcalde encantado por ayudar con todos los policías, como siempre lo ha hecho, pero dentro de lo que diga la ley. Hay algunos minoritarios, que tiene otra forma de ver las cosas, respeto, pero no lo puedo compartir, ya que si la ley me dice que no puedo. Y vamos arreglándonos como podamos. Ahora bien, si no tengo para cubrir un servicio y tengo una notificación que me dicen que no hay para cubrir ese servicio, por decreto obligaré a cubrir ese servicio, con los policías que sean. Cuando una persona se presenta a policía, se presenta con todas las consecuencias, para servir y darle seguridad a los ciudadanos. Y yo para servir y darle seguridad a los ciudadanos haré todo lo que me permita la ley.

–¿Hay descontento por parte del ayuntamiento con todo lo que está sucediendo en los últimos meses con Urbaser?

–En algunos momentos hay que llamarles la atención y se lo llamamos. Pero es que también somos muy marranos. Es que algunas veces dejamos las cosas fuera del contenedor. No es solamente la culpa de Urbaser, que tienen que apretar más. El contrato de Urbaser está vencido y estamos sacando la licitación para una nueva adjudicación, que pueden ser ellos o cualquier otra empresa que venga, eso ya depende de los pliegos, cómo se hagan y la empresa que mejor puntuación tenga del ayuntamiento. Es verdad que siempre el caballo de batalla es Urbaser.

–Está claro que Roquetas apuesta por un presupuesto importante en Cultura. ¿Cómo revierte en la ciudad?

–Todos esos eventos que hacemos, que nos gastamos un dinero y repercute en unas cantidades asombrosas. Por ponerle un ejemplo, la Desértica no es Luis Miguel u otros cantantes, sino la Desértica tienes la noche de antes una cantidad de gente durmiendo en hoteles. El día de la llegada tienes todos los restaurantes llenos. Hace poco hubo un campeonato de Andalucía de menores de 18 años. Fueron más de 3000. Cada niño que venía con los padres. Todo eso son hoteles llenos, que algunos tuvieron que abrirlo. Eso es vida para nuestro municipio y si calculamos qué produce cada euro que nosotros gastamos, veríamos que estamos produciendo el 100%.

– En Roquetas destacan los parajes naturales de Punta Entinas - compartido con El Ejido -y la Ribera de la Algaida. ¿Cómo se podría explotar más la zona?

– Lo principal es que no se puede proteger una zona si no se cuida. Una zona que se abandone porque está protegida, no le da ningún beneficio. Estamos arreglando la Torre (de Cerrillos). Nos lleva «una lata» para que se pueda arreglar la torre, que como nos descuidemos está caída al suelo antes de arreglarla. Y tenemos ya el proyecto hecho, es muy complicado. Prefiero en vez de tener 5 millones de zona protegida, tener 3 millones y el resto, cuidarlo. Y si se quiere tener la zona protegida de Punta Antena u otra cualquiera, que se expropie y se ponga en valor. Pero, qué adelantamos con tenerla ahí. Es de unos dueños y creo que estarían dispuestos a que se expropiara.

– El golf es un deporte que está en auge en Roquetas de Mar. ¿Hay algún proyecto en mente para consolidarlo?

– Quiero hacer un campo de golf en las Salinas. Ahí entre entre Aguadulce, El Parador y Roquetas. Un campo de golf de unos 400 000 metros cuadrados y un parque de unos 400 000 metros cuadrados. Y lo tenemos ahí para criar mosquitos. Quiero que esté en condiciones para que la gente lo disfrute. 400 000 metros en primera línea de playa de parque. Y tenemos dos campos de golf, que con ellos, tenemos más gente en golf y es una forma de atraer más gente a Roquetas.

–Si echara la vista atrás, ¿volvería a presentarse a alcalde en 1995?

–Ojalá tuviera ahora mismo 50 años. Volvería a ser alcalde. Si tuviera que volver a hacer lo que he hecho, lo volvería a hacer igual. No me arrepiento.

–¿Qué Roquetas quiere dejar cuando finalice su etapa en la política?

–Cuando finalice mi etapa política quiero dejar un municipio como el que está viendo ahora, pero mejor preparado. Siempre se puede mejorar todo, pero dejar un municipio con respeto y donde podamos vivir todos en paz.

–Lleva 30 años como alcalde, ¿hay cuerda para el rato?

–Seguiré en política mientras me encuentre bien, y ahora lo estoy.

