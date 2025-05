La Sareb niega la venta del edificio de Aguadulce con 53 pisos en alquiler

Alicia Amate Almería Miércoles, 28 de mayo 2025, 23:53 Comenta Compartir

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha asegurado que, aunque es propietaria, aún no ha tomado posesión de las 53 viviendas de la calle Catania de Aguadulce, en Roquetas de Mar, cuyos inquilinos denunciaron la semana pasada su temor de ser desahuciados al venderse a un 'fondo buitre' edificio, subastado dos años atrás y en manos del 'banco malo'. «El anterior propietario cedió los derechos de explotación y alquiler a una tercera empresa, que no ha presentado la documentación que acredite el contrato de explotación, a pesar de haber sido requerido judicialmente para ello», han trasladado este miércoles desde la entidad en un comunicado.

Asimismo, ha incidido la Sareb en que, «a pesar de esta compleja situación jurídica», su objetivo es «trabajar con cada familia para establecer si existen casos de vulnerabilidad». Para ello, ya se ha acudido a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. De confirmarse que todas o algunas de las familias que están en esta situación de vulnerabilidad, «se les ofrecerá participar en un Programa de Alquiler Social con acompañamiento, del que ya disfrutan 9.000 familias en toda España». Con ello, ha explicado una portavoz, se debería establecer una renta inferior al 30% de los ingresos del núcleo familiar.

Contrasta, no obstante, la información trasladada por la Sareb con la aportada por el abogado de más de la mitad de los residentes, Jesús Yebra, al apuntar que no se ha remitido información sobre sus contratos. El letrado aseguró a IDEAL ALMERÍA que, hasta en tres ocasiones, se enviaron los documentos solicitados, al menos de las familias que él representa, mientras que la Sociedad indica que dicha documentación fue «requerida por el juzgado, aunque las familias finalmente no la aportaron, salvo en cuatro casos». A este respecto, a la espera de conocer los pormenores, no se descarta algún fallo administrativo o burocrático.

En todo caso, ha aclarado la entidad que no tiene previsto la venta del inmueble. «Sareb es por tanto propietaria de las viviendas, aunque todavía no tiene la posesión de estas y no contempla su venta», ha apuntado. Es más, incide en que, actualmente, la compañía «está analizando la puesta a disposición de una parte importante de activos residenciales a la nueva empresa pública de vivienda para incrementar el parque público de vivienda en alquiler asequible», destino que podría ser el del estos inmuebles.

El 'fondo buitre'

Uno de los principales temores de los vecinos, además de un desalojo paralizado pero que estaba previsto para la semana próxima, era la venta del edificio a un supuesto 'fondo buitre'. Sospecha basada en una petición de la Sareb para ceder la «sucesión procesal» a una compañía, que desde el Grupo Municipal de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pusieron nombre. «Existen indicios de que el inmueble ha sido vendido a Procobro Debt Solutions S. L.», apuntaron en una nota remitida sobre este caso.

La Sareb, sin embargo, mantiene que lo que se ha cedido es «la gestión del recobro de la deuda hipotecaria pendiente de pago por parte del antiguo propietario del inmueble, lo cual no afecta en modo alguno a las viviendas situadas en la calle Catania ni a las familias que habitan en ellas».

Los inquilinos de Vistaverde dan cuenta de su situación actual

Los vecinos del Edificio Vistaverde de la calle Catania de Aguadulce han convocado un encuentro con medios de comunicación este jueves para «informar a la opinión pública sobre los detalles de los últimos contactos institucionales que han mantenido para proteger sus derechos». La cita está prevista en la Asociación de laPrensa-Asociación de Periodistas de Almería.

Esta comparecencia llega después de participar en una reunión con el diputado nacional delPSOE por Almería Juan Antonio Lorenzo y el portavoz de la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados, Ignasi Conesa.En esta cita, según indicó la formación, confirmaron que la Sareb no venderá sus viviendas.