Sarah Tomas convierte la imaginación infantil en un relato colectivo

El programa 'La mar de divertida' del Aula del Mar sigue fomentando la creatividad, acercando el conocimiento sobre el medio marino y entreteniendo a las ... familias cada semana con propuestas inspiradoras. De esta manera, el pasado sábado, 9 de mayo, los niños y niñas aprendieron a construir un relato ambientado en el mar, de la mano de Sarah Thomas y el taller 'Imagina y crea tu cuento'.

La escritora ha acompañado a los pequeños en un recorrido creativo en el que la imaginación ha sido el punto de partida para la elaboración conjunta de un cuento.

En esta historia común creada entre todos los participantes han aparecido criaturas del mar, un barco, personajes que encarnaban el bien y el mal, y la búsqueda de un tesoro robado, y un diamante que ha articulado la trama del cuento elaborado colectivamente. A partir de estas ideas, los niños han ido dando forma, casi sin percibirlo, a los elementos esenciales de la narración.

El proceso dirigido por Sarah Thomas ha permitido trabajar la creatividad y la expre-sión escrita desde un enfoque lúdico, transformando la actividad en una experiencia en la que la imaginación ha ido evolucionando hasta convertirse en una historia estructurada y compartida.

Este tipo de propuestas contribuye a reforzar el papel del Aula del Mar como un espacio activo de Roquetas de Mar, acercando este museo a las familias a través de actividades que combinan ocio, aprendizaje y creatividad, y que favorecen su uso como punto de encuentro para familias y visitantes.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Área de Turismo y Playas, y producida por Contraportada y Asiento VIP, ha cubierto todas las plazas. La concejala Amalia López Yélamos destaca «la respuesta tan positiva de las familias de Roquetas y la consolidación del Aula del Mar como un enclave de referencia para la dinamización turística, abierto a la creatividad, la participación y el aprendizaje en familia».

El programa 'La Mar de Divertida' continuará el próximo sábado, 16 de mayo, a las 12.00 horas, con el cuentacuentos 'Hambre de Roquetas', a cargo de la narradora Paula Mandarina. La actividad gratuita requiere inscripción previa hasta completar aforo, a través del correo electrónico auladelmar@roquetasdemar.es.

Será una sesión de cuentos sobre la diversidad de alimentos que ofrece el municipio, poniendo en valor la gastronomía de Roquetas de Mar, procedente tanto del mar como la agricultura, saludables y sostenibles.