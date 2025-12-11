Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Belén Municipal de Roquetas de Mar se encuentra ubicado en el Castillo de Santa Ana. IDEAL

Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas

Gabriel Amat anima a vecinos y visitantes a que visiten este Nacimiento que cuenta con más de 2.000 piezas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

El Castillo de San Ana acoge desde hace unos días el tradicional Belén Municipal, cuyo montaje corrió a cargo un año más de la Hermandad ... del Cristo del Mar. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat junto a todos los concejales del equipo de Gobierno, asistieron el 3 de diciembre a este acto de inauguración de este Nacimiento que fue bendecido por el párroco de la Iglesia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto, Manuel Navarro, con la presencia de numerosos vecinos.

