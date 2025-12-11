Santa Ana y Virgen del Carmen, protagonistas del Belén Municipal de Roquetas

El Castillo de San Ana acoge desde hace unos días el tradicional Belén Municipal, cuyo montaje corrió a cargo un año más de la Hermandad ... del Cristo del Mar. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat junto a todos los concejales del equipo de Gobierno, asistieron el 3 de diciembre a este acto de inauguración de este Nacimiento que fue bendecido por el párroco de la Iglesia de Santa Ana y San Joaquín de El Puerto, Manuel Navarro, con la presencia de numerosos vecinos.

Antes de hacer el tradicional recorrido para contemplar el Belén, el alcalde aprovechó la oportunidad para hacer una felicitación pública a todos los roqueteros a quienes deseó unas felices fechas. «Un año más deseo que vecinos, turistas y visitantes pasen una buena Navidad, un tiempo que nos permite disfrutar de la familia y amigos y como alcalde quisiera reiterar en estas fechas mi firme compromiso para seguir trabajando por el municipio y contribuir a su desarrollo y prosperidad y que siga ejemplo de convivencia intercultural y de hospitalidad», destacó Amat.

Un Nacimiento con identidad

Este año, el Belén Municipal de Roquetas presenta numerosas novedades cuyo objetivo no es otro que poner en valor la identidad roquetera con la presencia de elementos tradicionales y arragaidos en el municipio como por ejemplo sus fiestas patronales más significativas.

El Hermano Mayor de la Hermandad Cristo del Mar y responsable del montaje, José Gutiérrez Cuadrado, aseguró que «un año más es un orgullo para mí asumir el montaje del Nacimiento de Roquetas de Mar que será visitado por numerosos vecinos, visitantes y turistas durante las fiestas navideñas». Además, ex-plicó que este año las novedades que aparecen en este Belén no pasaran desapercibidas por las personas que lo visiten.

Entre otras cabe destacar, que un galeón preside y divide el Nacimiento haciendo honor a la procesión del Cristo del Mar, también se puede contemplar una zona egipcia totalmente remodelada o incorporaciones al séquito de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente como los elefantes junto con enclaves principales del municipio como el Puerto de Roquetas, Las Salinas, el Castillo de Santa Ana o el Faro.

Pero, sin duda alguna, uno de los principales atractivos de esta Nacimiento es la representación de la procesión marítima de la Virgen del Carmen y Santa Ana, una de las festividades más arraigadas del municipio que además están declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Asimismo, el Belén Municipal de Roquetas de Mar ocupa una superficie de 210 metros cuadrados en los que se concentran más de 2.000 figuras y cinco puntos de caída de agua.

El acto de inauguración del Belén Monumental de Roquetas de Mar estuvo amenizado con la música, las voces y las melodías de la Coral Polifónica de Roquetas de Mar. Respecto al horario, permanecerá abierto al público hasta el próximo 6 de enero en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de martes a sábado, excepto domingos y festivos cuyo horario será de 11.00 a 13.00 horas. Los lunes el Castillo de Santa Ana permanecerá cerrado al público.