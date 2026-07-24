Mientras el municipio se funda en 1776, el Castillo de las Roquetas tiene su origen tras la conquista de los Reyes Católicos de la Ciudad ... de Almería en 1489. La necesidad de defender la costa de Granada de los ataques berberiscos conlleva el refuerzo de algunas torres vigías y la construcción de otras. Nuestro enclave ya disponía de una estancia vigía a la que se le adosó alguna construcción protectora, sin embargo, cualquier elemento sucumbió a la violencia del terrible terremoto de 1522 que asoló la ciudad de Almería en 1522.

Pero la necesidad de asegurar el comercio de sal y las rentas de la misma, evitar el desembarco de argelinos atraídos por la pesca o las barcas refugiadas en la rada contigua, propician la reconstrucción de la Torre de las Roquetas convertida en reducto amurallado con tres cubos y el cuarto cantó cuadrado. Aposentos, caballerizas y sin duda alguna una capilla, como corresponde a las construcciones del siglo XVI.

La capilla situada en el interior del Castillo de las Roquetas, en el Patio de Armas, estaba abierta al culto público y privado. Los habitantes del castillo, los pescadores, labradores o la marinería de las embarcaciones que se acogían al refugio de la rada oían misa entre sus muros, y ya presente ante ellos se encontraba Santa Ana.

En el Castillo de las Roquetas, que con el tiempo se denominaría Castillo de Santa Ana, ya en el año 1661 constaba la existencia de una capilla con la imagen de Santa Ana y las pruebas de la gran devoción que por ella tenían los súbitos del lugar.

Dando fe de ello están los escritos del siguiente tenor: «Atento que ha visto en dicha Capilla algunas achas de cera y unas andas de que no hacen mención las visitas de dichos Señores Obispos, y se a informado que son de una junta llamada Cofradía de la Señora Santa Ana, y que este día ay sermón y procesión y otras funciones, todo contra derecho y autoridad del Sr, Ordinario deste dicho Obispado, por no estar fundado dicha Cofradía, ni esperitualizada, ni tener constituciones, ni tomada la razón de los vienes que tiene, ni cera, ni luminaria, ni razón de los cofrades que ay…Por tanto mandó su merced al dicho cura y Beneficiado, pena de escomunión mayor y de mil maravedís…».

También refrendamos que su capilla nunca estuvo en buen estado de conservación, con daños en cubierta y solería, según manifiestan los mismos escritos.

Así, acotamos el momento de la llegada de la Santa a Roquetas de Mar, entre mediados del siglo XVI y el XVII, sin certeza alguna para concretar. Aunque, la devoción a santa Ana en Roquetas, podría estimarse, sin lugar a dudas, anterior al año 1661 que describe el suceso. Y hoy confirmamos que la devoción y fidelidad de los pobladores quedó inamovible, inclusive acrecentada por el tiempo hasta nuestros días.

La Capilla del Castillo de Santa Ana desapareció con el propio castillo por desventuras como la explosión de la Torre del Homenaje, el terremoto de 1804, la Guerra de la Independencia o la desidia del tiempo. En el resurgir del Castillo de Santa Ana en 2003, la capilla y la santa ya no ocuparán el lugar original, fueron otros los proyectos preparados para el devocionario y en 2008 se construye una gran Iglesia dedicada a Santa Ana y San Joaquín.

Ninguna de estas vicisitudes histórica ha deteriorado el fervor de una población por su benefactora Santa Ana. Fue cuidadora de almas, de los propios habitantes del lugar y de los ajenos, que arribaban a nuestras costas buscando refugio y amparo divino.

Santa Ana vio nacer nuestro municipio en 1776 y elegir una patrona, la Virgen del Rosario en 1797, para la Iglesia que se construyó. Sin embargo, nada la desterró del corazón de los roqueteros, que si cabe con mayor ilusión la veneran hoy día.

El próximo 26 de julio se celebrará Santa Ana en el Puerto de Roquetas de Mar, todo un espectáculo de culto religioso y tradición popular con lavado de cara, bendición de las aguas, procesión marítima y terrestre, fuegos artificiales, y todo ello declarado Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía desde 2003.