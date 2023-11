Salud defiende el gasto del hospital público de Roquetas y el PSOE cuestiona construcción de uno privado

E. P. Almería Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, ha indicado este miércoles que la ejecución de un hospital privado en Roquetas de Mar (Almería) es «libertad» y ha reprochado con dureza al PSOE que le interpele acerca de este proyecto, y «no se le ocurra hablar del hospital público que se esta construyendo con una inversión de 35 millones de euros».

«Pero, ¿usted de qué me habla? Es que yo acabaría aquí mi intervención», ha replicado en comisión a la parlamentaria andaluza Pilar Navarro, a quien ha dicho que si los socialistas «hubieran seguido gobernando en Andalucía habría un hospital privado en Roquetas de Mar, pero no uno público, como ya lo hemos vivido en Cádiz».

García, quien ha remarcado que le «sulfura un poco» la pregunta, ha indicado que el proyecto para un hospital público en este municipio «es una inversión prometida y comprometida por años, que el PSOE no cumplió».

«Este gobierno es el que está cumpliendo con los roqueteros con un hospital público que cuesta 35 millones de euros y que permitirá la accesibilidad y que cumplirá con lo que dijimos», ha afirmado para descartar que haya previstos «nuevos conciertos» en Roquetas de Mar a raíz de estas dos nuevas realidades.

La consejera ha aludido a que los gobierno andaluces del PSOE dotaron a Cádiz de «oferta privada obligada a concertar con el SAS, pero no pública» y ha subrayado que, derivado de esta gestión, «se han pagado ya 47 millones de deuda a Clínicas Pascual, que se suman a otros 26 millones de euros que vamos a pagar este año».

«Creo que usted se ha equivocado de pleno y de llano en la pregunta», ha concluido García a Navarro, quien antes ha criticado que la Junta este «cumpliendo en Almería y Roquetas de Mar con la hoja de ruta, el plan preconcebido para dejar que cada día se deteriore más la prestación del servicio público de salud y vengan al rescate las privadas».

La parlamentaria socialista ha señalado que la memoria del proyecto de hospital privado se «lee que la empresa ve creciente la necesidad de concertación con el SAS porque los recursos sanitarios públicos en la provincia no alcanzan a dar respuesta al cumplimiento de los decretos de garantía de un plazo máximo de la lista de espera quirúrgica y la lista de diagnósticos».

«Esperamos que esto no sea otra vez más cumplir el modus operandi que lleva realizando la Consejería de Salud en los últimos cinco años, especialmente en la última legislatura, y que esto no esté siendo un plan preconcebido. Cada vez funciona peor la pública porque no se inyectan medios ni dinero en la pública y luego viene la privada al rescate y ahí sin problema, sin control y sin límite de recursos», ha concluido.