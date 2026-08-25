Sale a licitación la demolición del Ayuntamiento de Roquetas para que el nuevo consistorio comience a inicios de 2027

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha sacado a licitación la obra de demolición de su casa consistorial para dar paso a un edificio mucho ... más modernos y accesible.

La comisión de gobierno, celebrada este martes, ha aprobado la convocatoria para concurrir a los trabajos de demolición del Ayuntamiento y espacios adyacentes, por lo que se abre un plazo de 30 días para que se presenten las correspondientes ofertas y posteriormente adjudicarlo.

«Nuestra intención es que, antes de finales de año, la Casa Consistorial pueda estar demolida o empezada a demoler», ha declarado el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, sobre el inicio de un proceso que culminará en menos de dos años con la construcción de un «nuevo, moderno y funcional Ayuntamiento», además de la remodelación del entorno de la plaza de la Constitución, que «vendrá a dignificar el centro urbano, así como la casa de todos los roqueteros, acorde con lo que se merece una ciudad con más de 115.000 habitantes».

En la primera quincena de septiembre, el Ayuntamiento ya dispondrá del proyecto definitivo del nuevo consistorio. Una actuación cuyas obras, en palabras de Amat, «pueden estar aprobadas en los primeros días de octubre y, a partir de aquí, continuar el proceso administrativo que nos llevará, si todo se desarrolla tal y como está previsto, a empezar los trabajos en enero o en la primera semana de febrero para que dos años después, 2028, la ciudad y sus vecinos dispongan de unas modernas y funcionales instalaciones que vendrán a ayudar a los roqueteros a realizar todos su trámites con mayor celeridad y comodidad».

La obra va a suponer una inversión de 15 millones de euros, de los que tres millones serán aportados por la Diputación Provincial de Almería.

La intención municipal es, además, comenzar en breve el traslado de los funcionarios a otros centros municipales para que sigan prestando servicio a los vecinos, así como el material para que la actividad municipal continúe. Y, concluida esta labor, se procederá al derribo de las instalaciones y de forma inminente el inicio de los trabajos, que se prolongarán por espacio de dos años. No en vano, la intención del alcalde de la ciudad es que la nueva Casa Consistorial «pueda estar terminada y para uso y disfrute de todos los roqueteros en 2028».

Diseño del edificio proyectado.

La construcción del nuevo ayuntamiento es uno de los grandes proyectos de Roquetas antes de que culmine el actual mandato: un nuevo centro administrativo y de gestión para todos los roqueteros, que «impacta por la modernidad, el diseño estético y una mayor funcionalidad», han valorado desde el Consistorio en una nota.

El entorno

La obra incluye la remodelación integral de la plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes. Será, por tanto, «una actuación estratégica, que supone una transformación urbana y administrativa sin precedentes en el centro del municipio».

El alcalde ha puesto, de hecho, en valor la actuación «porque representa una apuesta decidida por seguir construyendo una ciudad moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de nuestros vecinos. La nueva Casa Consistorial permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, ofrecer una atención más cercana y facilitar los trámites y gestiones que demandan los ciudadanos«.

El proyecto, elaborado por el estudio de arquitectura Carbajal y Acta, va mucho más allá de un nuevo edificio administrativo: supone una transformación urbana que contribuirá a revitalizar el centro de Roquetas de Mar, generará nuevos espacios de encuentro y consolidará un entorno más atractivo, abierto y conectado para la ciudadanía.

La intervención contempla la sustitución de la actual sede municipal —resultado de sucesivas ampliaciones realizadas desde 1995— por un nuevo edificio concebido para responder a las necesidades actuales y futuras de una ciudad que supera ya los 115.000 habitantes y que requiere unas instalaciones más eficientes, accesibles y funcionales para la atención a la ciudadanía.

El nuevo Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio. El diseño prioriza valores como la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la flexibilidad de uso y la calidad arquitectónica.

Entre sus principales características, destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El edificio contará, además, con un gran atrio central que actuará como elemento vertebrador de la actividad institucional y permitirá conectar visual y funcionalmente los distintos espacios.

El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso.

La actuación incorpora, igualmente, un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, incluyendo espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, así como zonas de archivo, instalaciones y servicios internos del edificio.

Nuevo eje cívico

El proyecto no se limita al edificio institucional, sino que incluye una importante ampliación y remodelación del espacio público circundante con el objetivo de crear un nuevo eje cívico y administrativo en el corazón de Roquetas de Mar. Para ello, se liberará parte del suelo actualmente ocupado por edificaciones, más de 560 metros cuadrados, que pasarán a integrarse en la ampliación de la plaza de la Constitución y en nuevos espacios públicos.

La propuesta busca conectar de forma natural la plaza de la Constitución con la plaza Luis Martín y consolidar un gran salón urbano como nuevo espacio simbólico e identitario del municipio. El edificio se retranqueará, además, para ampliar la plaza y se abrirá mediante un gran atrio que permitirá atravesarlo y reforzar la continuidad urbana.

La remodelación incorporará, asimismo, criterios de accesibilidad universal, confort climático y sostenibilidad, con nuevas zonas estanciales, bancos lineales, jardines de infiltración, incremento de superficie vegetal, especies adaptadas al clima mediterráneo, iluminación led eficiente y materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento.