Este jueves, el Ayuntamiento de Roquetas vivió el último Pleno del año. IDEAL

Sale adelante el Plan Estratégico de Subvenciones de Roquetas

Este programa contempla casi 1,4 millones de euros para este 2026, aunque fue criticado por el PSOE, IU - Podemos y Vox

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 22 de diciembre 2025, 02:35

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas celebró el pasado jueves el último pleno del año en el cual se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento ... que contempla para el año 2026 un importe de 1.392.500 euros y una vigencia de un año.

