Sale adelante el Plan Estratégico de Subvenciones de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas celebró el pasado jueves el último pleno del año en el cual se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento ... que contempla para el año 2026 un importe de 1.392.500 euros y una vigencia de un año.

El portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodríguez, destacó que este plan fue elaborado con la participación de todas las áreas municipales con la finalidad de promover la participación social y atender las demandas y necesidades a través de los distintos ámbitos de gestión municipal. «El Ayuntamiento pone su grano de arena para que los diferentes sectores sociales del municipio puedan desarrollar proyectos que cubran necesidades de todo tipo tanto sociales, profesionales como de ocio», señaló Rodríguez,

El Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2026 se distribuyen en siete líneas estratégicas: Presidencia, Educación y Cultura, Servicios Sociales, Mujer, Mayores y Voluntariado, Deportes y Tiempo Libre, Comercio y Salud y Consumo.

Críticas

Salió adelante el Plan Estratégico de Subvenciones, pero no contó con el apoyo de la oposición que criticaron este dictamen. Así, el PSOE, a través de su edil, Rafael Torres, comentó que «vemos que siguen insistiendo en un modelo de subvenciones que no tiene ninguna estrategia transformadora para la ciudad, sino para continuar otorgando a dedo cientos de miles de euros sin el debido control y basándose en un clientelismo político descarado».

Además, añadió que «hablamos de unas subvenciones que son casi millón y medio el próximo año y en las que cerca de la mitad se adjudican a dedo por la gracia del señor alcalde, cuando el propio Plan se refiere a ellas como excepcionales. Hombre, ¿excepcionales casi la mitad de las subvenciones? ¿Qué broma es esta?». «Sus prioridades están claras, no hay más que ver también las ridículas cantidades que destinan a mujer, mayores, comerciantes o voluntariado», concluyó Torres.

A su vez, el portavoz de Vox, Luis Manuel Pomares, valoró que «es un absolutamente abusivo de la subvención nominativa, la que se otorga a dedo. Evidentemente es una figura legal, pero su empleo debe ser reservado para circunstancias y casos excepcionales debidamente motivados mientras que ustedes lo utilizan de manera ordinaria».

Asimismo, el concejal portavoz de IU - Podemos, Zacarías Lekal, criticó que «un Plan Estratégico debería ser eso, un Plan Estratégico: marcar prioridades, abrir la puerta a la concurrencia, garantizar que todas las asociaciones tienen las mismas oportunidades lo que tenemos en Roquetas es otra cosa. Demasiadas subvenciones nominativas, demasiadas decisiones tomadas antes de que nadie pueda competir y el reparto habla solo», comentó el concejal.