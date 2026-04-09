Las rutas guiadas 'Tierra, Sal e Historia' dan a conocer el origen de Roquetas en Semana Santa

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar organizó unas rutas guiadas 'Tierra, Sal e Historia' para vivir la Semana Santa con un enfoque distinto para poder ... descubrir este municipio de la provincia de Almería.

La primera de las visitas guiadas fue la conocida como los 'Tres Vigías del Tiempo', que se realizó el Domingo de Ramos, el 29 de marzo y fue necesario estar a las 12.00 horas en el Faro de Roquetas de Mar. La segunda visita guiada fue la conocida como 'Roquetas de Siempre' y se realizó el Miércoles Santo, 1 de abril, para la que fue necesario estar a las 12.00 horas en la Iglesia y ya la última visita, pero en este caso era de forma teatralizada fue 'Tras los Muros del Tiempo', que se realizó el Sábado Santo, 4 de abril, a las 12.00 horas en el Castillo de Santa Ana.

Todas ellas eran de entrada libre. A su vez, la concejala de Turismo y Playas, Amalia López en declaraciones a IDEAL, destacó la gran afluencia de visitantes y turistas que participaron duran te estos días en estas rutas, con al menos medio centenar por cada ruta.

«Se trata de una buena iniciativa que permite dar a conocer los principales enclaves de Roquetas de Mar, así como, espacios tan atractivos como Casa Anita en el que han podido conocer el origen, la historia y desarrollo de nuestra ciudad de una forma didáctica y amena comprobando, al mismo tiempo, la transformación que ha experimentado el municipio».

Asimismo, el municipio de Roquetas cuenta con lugares y espacios únicos como el Castillo de Santa Ana, el Faro de Roquetas, el Museo Casa Anita, el Arrecife Barrera Posidonia Oceánica, el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, el Yacimiento Arqueológico de Turaniana, el Humedal de la Ribera de la Algaida, el Paseo Marítimo de Aguadulce, la Plaza de Toros, el Museo Taurino, el Teatro Auditorio y el Museo Aula del Mar, entre otros lugares.