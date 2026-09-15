Ruta filosófica, feria y simulacro de emergencia para celebrar la Semana Europea de Movilidad en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Movilidad y Tráfico, se suma un año más a la Semana Europea de ... la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre bajo el lema «Movilidad para todas las personas» y con una amplia programación dirigida a promover hábitos de desplazamiento más sostenibles, saludables, seguros e inclusivos.

El concejal de Movilidad y Tráfico, Manuel Conde, ha animado a vecinos y visitan-tes a participar en las distintas propuestas organizadas durante estos siete días y ha destacado que «la Semana Europea de la Movilidad es una oportunidad para seguir sensibilizando sobre la importancia de avanzar hacia formas de desplaza-miento más sostenibles y saludables, pero también para disfrutar del espacio público y fomentar una movilidad accesible para todas las personas».

Conde ha señalado que «hemos preparado una programación muy variada, con deporte, rutas, actividades familiares, educación vial y propuestas lúdicas, para implicar a personas de todas las edades y seguir haciendo de Roquetas de Mar un municipio más amable, saludable y accesible».

Las actividades comenzarán el miércoles 16 de septiembre, de 9:00 a 10:00 horas, con una sesión de crossfit en el Paseo Marítimo, frente a la avenida del Mediterráneo. Por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, tendrá lugar una ruta filosófica con recorrido circular desde el Taray de Torrequebrada hasta la Ribera de la Algaida.

El jueves 17, la programación continuará con una sesión de entrenamiento funcional, de 9:00 a 10:00 horas, en el Paseo Marítimo frente a la avenida del Mediterráneo, y una actividad de baile, de 19:00 a 20:00 horas, en el Anfiteatro del Castillo de Santa Ana.

El viernes 18 se celebrará una sesión de zumba, de 9:00 a 10:00 horas, en el Faro de Roquetas de Mar, y una actividad de GAP, de 18:00 a 19:00 horas, en la Plaza La Revoltosa.

Feria de la Movilidad

El evento central de la semana será la Feria de la Movilidad, que se celebrará el sábado 19 de septiembre, de 10:00 a 23:00 horas, en el Parque de Los Bajos. Durante toda la jornada se instalarán carpas informativas, una exposición de vehículos, zonas de animación para toda la familia y foodtrucks. La programación incluirá además sesiones de música con DJ, un simulacro de emergencia de 12:00 a 13:00 horas, y una ruta ciclista con concurso de disfraces, que tendrá lugar de 17:00 a 19:00 horas.

La jornada se cerrará con el concierto de Versiones X Glass, previsto de 21:00 a 23:00 horas. Además, se habilitará un servicio gratuito de la línea de autobús M-999, con salida a las 10:10 horas desde Las Marinas y regreso a las 11:20 horas desde Aguadulce.

La programación continuará el domingo 20 con una marcha familiar, de 11:00 a 12:00 horas, con recorrido circular desde la Plaza La Revoltosa hasta la Rambla del Cañuelo. Por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas, se desarrollará una ruta psicológica con salida desde el cementerio de Aguadulce y recorrido hasta la zona de las antenas.

El lunes 21 habrá una sesión de yoga, de 9:00 a 10:00 horas, en la Rotonda Villa África, y una ruta literaria, de 18:00 a 20:00 horas, con recorrido circular por el Paseo Marítimo, desde la calle Fosforito hasta la Torre de Cerrillos.

La Semana Europea de la Movilidad finalizará el martes 22 con una sesión de pila-tes, de 9:00 a 10:00 horas, en la Rotonda Villa África, y una ruta fotográfica, de 18:00 a 20:00 horas, con recorrido circular desde el Paseo de los Baños, junto a la avenida de Roquetas, hasta el Castillo de Santa Ana.

Educación vial y actividades durante toda la semana

La programación incluye también distintas charlas del Gabinete de Educación Vial. El jueves 17, a las 10:00 horas, se abordará la autonomía del alumnado con necesidades especiales en el aula específica del IES Sabinar. El viernes 18, a las 10:30 horas, se celebrará una charla sobre movilidad y transporte público inclusivo en el aula específica del IES Turaniana. El martes 22, a las 11:00 horas, se impartirá una sesión sobre seguridad y uso de las vías públicas dirigida a la Asociación AIDA.

Durante toda la semana se desarrollarán además una gran gymkhana, un concurso de dibujo, un concurso de fotografía, un campeonato de petanca y el reto «Camina por tu ciudad».

En este último caso, los participantes podrán utilizar la aplicación Walk15, des-cargarla y registrarse para sumarse al desafío de pasos de la Semana Europea de la Movilidad 2026 dentro del equipo de Roquetas de Mar. El objetivo es acumular el mayor número posible de pasos entre el 16 y el 22 de septiembre, manteniendo así una iniciativa que el Ayuntamiento ya puso en marcha en la pasada edición dentro de su apuesta por los hábitos saludables y la movilidad a pie. En 2025, la aplicación sí se presentó como una novedad dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

La gymkhana propondrá localizar diez preguntas siguiendo distintos planos de Aguadulce, Roquetas de Mar o Urbanización, mientras que los concursos de dibujo y fotografía estarán vinculados a la temática de la Semana Europea de la Movilidad. También se celebrará un campeonato de petanca y habrá premios para distintas actividades.