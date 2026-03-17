Ruta ciclista y taller de mantenimiento para fomentar la educación vial en el CEIP Francisco Villaespesa

El Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevó la semana pasada su programa educativo al CEIP Francisco Villaespesa, donde el alumnado ... disfrutó de unas jornadas llenas de aprendizaje y diversión.

Sesiones como el peatón, el pasajero, el conductor de bicicleta s, la actividad Biciescuela Roquetas de Mar, entre otras sirven para fomentar el desplazamiento de los menores de forma segura, responsable y autónoma. Una de las actividades fue la ruta ciclista, una actividad que combina diversión, actividad física, concienciación sobre seguridad vial.

Otra de las actividades fue la realización del taller de mantenimiento y reparación de bicicletas, impartido con la colaboración de la Fundación Feu Vert, donde los pequeños aprendieron a cuidar sus bicicletas. Además, durante la jornada también se realizó la entrega de chalecos y pulseras reflectantes para fomentar la visibilidad y la seguridad.

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se apoya y se educa en movilidad segura y responsable a los menores del municipio para prepararlos de cara al futuro más próximo.