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Uno de los momentos de la jornada en Roquetas. IDEAL

Ruta ciclista y taller de mantenimiento para fomentar la educación vial en el CEIP Francisco Villaespesa

Durante la jornada también se realizó la entrega de chalecos y pulseras reflectantes para fomentar la visibilidad y la seguridad

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 17 de marzo 2026, 21:51

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El Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevó la semana pasada su programa educativo al CEIP Francisco Villaespesa, donde el alumnado ... disfrutó de unas jornadas llenas de aprendizaje y diversión.

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Ruta ciclista y taller de mantenimiento para fomentar la educación vial en el CEIP Francisco Villaespesa