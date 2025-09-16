Ruta ciclista de disfraces, carpas y exposición de coches por la Semana Europea de la Movilidad

J. Cortés Roquetas de Mar Martes, 16 de septiembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Movilidad y Tráfico, se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema elegido por la Comisión Europea para esta edición 'Movilidad para todas las personas'.

El concejal de Movilidad y Tráfico, Manuel Conde, animó a vecinos y visitantes a participar en estas jornadas. «La Semana Europea de la Movilidad es una oportunidad para concienciar sobre los beneficios de un transporte más sostenible, accesible y respetuoso con el medio ambiente, y para hacer de Roquetas de Mar un municipio más saludable y con mejor calidad de vida».

Novedades

Durante toda la semana, se desarrollará una programación diversa que incluye actividades deportivas, rutas saludables, propuestas culturales y educativas, además de la tradicional Feria de la Movilidad, con el objetivo de fomentar una movilidad más sos-tenible, inclusiva y accesible. Entre las novedades de este año, desde el Ayuntamiento se incidió en la apuesta por la salud y el bienestar por lo que cualquier persona que lo desee podrá, de forma totalmente gratuita, descargar la aplicación Walk15 y sumarse a esta iniciativa en la que Roquetas de Mar participa junto a ciudades de toda Europa y que persigue el fomento de hábitos saludables como es caminar o pasear de forma habitual.

Feria de la Movilidad

El evento central será la Feria de la Movilidad, que se celebrará el sábado 20 de septiembre de 10:00 horas a 24:00 horas en el Parque de Los Bajos, con carpas informativas, que estarán operativas desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas, con mismo horario que dispondrán para la exposición de vehículos. Desde las 10.00 horas hasta las 14.00 horas y desde las 18.00 horas hasta las 22.00 horas, el Parque de Los Bajos acogerá una animación para toda la familia y entre medias se realizará un espectáculo de bomberos sobre las 12.00 horas. Por su parte, esta misma ubicación contará con música con DJ (a las 10.00 horas y a las 18.00 horas), con conciertos a las 15.00 horas y a las 22.00 horas y una gran ruta ciclista de disfraces prevista para las 17.00 horas. Para poder degustar varios tipos de comidas, el Parque de los Bajos contará desde las 12.00 horas hasta las 240.00 horas con varias 'foodtrucks'. Además, la línea de bus M-999 será gratuita de 10:10 horas a 13:05 horas, para poder facilitar la llegada de visitantes y vecinos a esta zona de la localidad y poder disfrutar de este sábado lleno de aventuras.

La Semana de la Movilidad contará con diversas charlas del Gabinete de Educación Vial dirigidas a centros educativos del municipio. Escuela Familiar Agraria 'Campomar', CEIP Posidonia y Colegio Altaduna serán los centros que contarán con estas charlas, todas en horario de mañana.

Talleres

Por otro lado, El Ayuntamiento de Roquetas de Mar abrió el pasado lunes 8 de septiembre el periodo de inscripción para los talleres de pintura (infantil y adultos), cerámica y fotografía, una oferta cultural y formativa que el Consistorio roquetero pone a disposición de la ciudadanía para fomentar la creatividad y la participación.

El periodo de inscripciones finaliza el próximo domingo 21 de septiembre y se podrán realizar por correo electrónico y en la Casa de la Cultura de Roquetas de Mar. Para más información, el Consistorio facilita el número de teléfono 680 59 62 86.