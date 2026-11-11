Los roqueteros podrán conocer y descargar documentación de toda la cartografía municipal

El Ayuntamiento de Roquetas, a través del Área de Urbanismo, puso a disposición de la ciudadanía, profesionales, empresas y colectivos interesados la cartografía municipal y ... la información técnica correspondiente a la Base Topográfica Urbana de Roquetas (Bturm) y la Red Topográfica Municipal (Rtm). Con esta iniciativa, el Consistorio facilita el acceso libre y gratuito a información geográfica de alta precisión, que puede resultar de especial utilidad para trabajos de arquitectura, ingeniería, topografía, urbanismo y otras actividades relacionadas con el conocimiento y análisis del territorio.

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas, destacó que «queremos que la información municipal sea cada vez más accesible y esté al alcance de todos. La transparencia también consiste en facilitar herramientas y datos de utilidad para que ciudadanos, técnicos, profesionales y empresas puedan conocer mejor nuestro municipio y trabajar con información rigurosa y de calidad».

En este sentido, Llamas señaló que «poner estos recursos a disposición de cualquier persona interesada supone facilitar el trabajo de los profesionales y ofrecer nuevas posibilidades para consultar y analizar la realidad física de Roquetas de Mar, aprovechando las herramientas digitales de las que dispone el Ayuntamiento».

La Base Topográfica Urbana de Roquetas de Mar constituye la referencia cartográfica municipal para representar los elementos físicos del territorio. Se trata de una cartografía digital tridimensional, elaborada a partir de un vuelo fotogramétrico realizado el 26 de septiembre de 2020, con una resolución espacial de siete centímetros.

Esta herramienta ofrece un elevado nivel de detalle, con una escala de representación de 1:500 en las zonas urbanas y urbanizables y de 1:2.000 en el resto del término municipal.

Además, la información se desarrolló siguiendo los criterios europeos de normalización e interoperabilidad establecidos por la Directiva INSPIRE y las especificaciones nacionales de la Base Topográfica Armonizada, lo que facilita su utilización en diferentes aplicaciones y programas profesionales.

Para favorecer su consulta y aprovechamiento, el Ayuntamiento permite descargar estos datos en formatos ampliamente utilizados en el ámbito técnico, como Shape-file (Shp) y Dwg, mediante archivos comprimidos Zip.

Red Topográfica Municipal

Junto a esta cartografía, el Ayuntamiento también facilita el acceso a la información correspondiente a la Red Topográfica Municipal, una infraestructura que sirve de apoyo para los trabajos de levantamiento, actualización y mantenimiento de la cartografía del municipio.

Esta red está organizada en dos niveles. Por un lado, una red primaria, vinculada a las redes geodésicas nacionales y que abarca todo el término municipal; y, por otro, una red secundaria, que permite disponer de un mayor número de puntos de referencia, especialmente en las zonas urbanas.

La infraestructura cuenta con señales topográficas permanentes instaladas sobre elementos estables del terreno y utiliza el sistema geodésico de referencia Etrs89, con proyección Utm, huso 30, lo que garantiza un marco de referencia homogéneo para los trabajos técnicos.

José Luis Llamas subrayó que «disponer de una cartografía precisa y de una red topográfica municipal de referencia es fundamental para facilitar el desarrollo de trabajos técnicos y mejorar el conocimiento de nuestro territorio. Ahora damos un paso más al permitir que estos recursos puedan ser consultados y descargados libremente».

Desde el área de Urbanismo se recuerda que la Base Topográfica Urbana tiene un carácter técnico e informativo, ya que representa la realidad física del municipio en la fecha en la que se realizaron los trabajos cartográficos. Por tanto, esta información no establece por sí misma determinaciones urbanísticas, no acredita límites jurídicos de propiedad ni genera obligaciones urbanísticas para los particulares.

El concejal de Urbanismo incidió en que «seguimos avanzando en la modernización de la administración municipal, incorporando herramientas que mejoran la gestión y, al mismo tiempo, acercan la información pública a la ciudadanía. Nuestro objetivo es que Roquetas de Mar cuente con recursos técnicos de calidad y que cualquier persona interesada pueda acceder a ellos de una manera sencilla y transparente».

Enlaces de consulta y descarga

Los ciudadanos y profesionales interesados podrán acceder libremente a los siguientes recursos. Base Topográfica Urbana de Roquetas de Mar (BTURM). Fichas de fenómenos: https://www.roquetasdemar.es/sites/default/files/2026-11/Ficha_fenomenos.zip

Cartografía en formato Shapefile: https://www.roquetasdemar.es/sites/default/files/2026-11/shapefile.zip Cartografía en formato CAD: https://www.roquetasdemar.es/sites/default/files/2026-11/3cad.zip

Red Topográfica Municipal (RTM) Apoyo topográfico: https://www.roquetasdemar.es/sites/default/files/2026-11/ApoyoTopografico.zip

Red Topográfica Municipal. https://www.roquetasdemar.es/sites/default/files/2026-11/RedTopografica.zip