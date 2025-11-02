Roquetas vive una gran noche en Negro con pasacalles y terror

Miles de personas se echaron a las calles en la tarde noche de este sábado para vivir el ambiente de una de las noches más ... terroríficas del año y disfrutar del amplio programa de actividades que el Ayuntamiento, a través del área de Comercio, preparó para que vecinos y visitantes disfrutaron de esta esta jornada.

La Noche en Negro de Roquetas de Mar se vivió con gran expectación con la cele-bración de distintas actividades como pasacalles, tren del miedo, espectáculos de magia, talleres de pintacaras, photocall temáticos y cuentacuentos en distintos puntos del centro de Roquetas como la Avenida Juan Carlos, Avenida de Roquetas y la Plaza de la Constitución.

La experiencia más terrorífica se vivió en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar que se convirtió en un auténtico Pasaje del Terror que registró una gran afluen-cia de público y como novedad este año se ha llevado a cabo el espectáculo «Luna Sangrienta con Hombre Lobo» en el que los espectadores tuvieron la oportunidad de ver una enorme luna roja cayendo sobre el Parque de Los Bajos.

El alcalde de de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por la concejal de Comercio, Alba Acedo y vario concejales del equipo de Gobierno hicieron un recorrido por los principales pun-tos en los que se han llevado estas actividades.

Amat resaltó la importancia de poner en marcha este tipo de actividades que contribuyen a la reactivación de los pequeños y medianos comercios y, al mismo tiempo, «permiten disfrutar a vecinos y visitan-tes de un gran número de actividades que se han organizado con mucha ilusión».

«Nos sentimos satisfechos del gran ambiente que se está viviendo en las calles de nuestra ciudad y sobre todo de ver que los vecinos han salido a la calle para vivir la Noche en Negro», destacó el alcalde.