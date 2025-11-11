Roquetas vive una emotiva procesión de 'Nuestro Jesús Crucificado'

La localidad de Roquetas de Mar vivió el pasado fin de semana una emotiva procesión extraordinaria por el vigesimoquinto aniversario de la bendición de Nuestro ... Señor Jesucristo Crucificado en su Divina Misericordia.

La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores celebró la tarde de este sábado una jornada llena de fe y emoción con motivo del 25º aniversario de esta venerada imagen, una obra del reconocido imaginario sevillano Luis Álvarez Duarte.

Asimismo, la procesión, que partió desde la Plaza de la Constitución, contó con una gran participación de fieles y el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar, de Huércal de Almería, creando un ambiente de recogimiento y devoción por las calles de Roquetas de Mar.

El recorrido que realizó esta procesión fue el siguiente: Plaza de la Constitución, calle Estación, calle Magisterio, Avenida Pablo Picasso, calle Las Marinas, calle Velázquez, calle Murillo, Casa Hermandad, calle Murillo, calle Sarasate, Avenida Juan Bonachera, Plaza San Cayetano, calle Real y regreso al templo para finalizar la procesión extraordinaria en Roquetas.