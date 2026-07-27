Roquetas vive con emoción Santa Ana

E l municipio de Roquetas de Mar finalizó con ilusión, alegría y devoción este domingo las Fiestas del Puerto en honor a Santa Ana y ... la Virgen del Carmen, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio y declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Este domingo era el último día de los festejos por Santa Ana, que concentró los actos más representativos de los cuatro días de celebración en la localidad.

Una jornada que empezó con el tradicional despertar de cohetes (8.00 horas) y siguió con el gran desfile de gigantes y cabezudos animados con una espectacular charanga. Este evento partía desde el IDM Eva Lara en las Pistas deportivas de El Puerto sobre las 9.00 horas. Mismamente a esa hora también se encontraba el torneo social de petanca 'Fiestas de Santa Ana 2026', que se celebraron en las Pistas de Petanca del Paseo de los Baños.

A continuación, a las 10.00 horas daba comienzo el desayuno infantil en la Caseta Municipal, mientras que una hora más tarde se pudo disfrutar de dos exposiciones. La primera era relativa a las 'Estaciones de la vida', a cargo de los alumnos de los talleres municipales de cerámica, fotografía y pintura, y la otra estaba centrada en fotografías de Jesús de Perceval 'Fragmentos de una vida'. Ambas exposiciones se encontraban en el Castillo de Santa Ana.

A las 11.00 horas regresaba la XV Travesía a Nado 'El Puerto' – Fiestas de Santa Ana 2026, una de las citas deportivas más esperadas del verano, con salida desde la Playa de La Romanilla (junto al Club Náutico de Roquetas de Mar) y que el Ayuntamiento anunció que las plazas estaban estrictamente limitadas a un máximo de 150 nadadores por riguroso orden de inscripción.

Día grande

A partir de las 11.30 horas, el municipio contaría con la carrera de botes junto al Club Náutico y minutos más tarde la eucaristía en intención de la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, con homenaje al pescador de más edad, José Antonio Jiménez Fuentes 'El Saeta'. Además, se hizo entrega de placas a los propietarios de embarcaciones que este domingo pusieron sus barcos a disposición de la Virgen del Carmen y de Santa Ana para la procesión.

Para las 12.30 horas se realizaba la fabulosa fiesta de la espuma junto al Real Club Náutico, celebrándose también 'a todo color, Fiesta Holi' y la animación de la charanga por las calles del Puerto y sobre las 13.00 horas, los vecinos y turistas pudieron disfrutar de la última jornada de la feria del mediodía en los distintos bares del Puerto de Roquetas de Mar.

A partir de las 17.00 horas daba comienzo la tradicional cucaña junto a la Lonja del Puerto. Además, a las 18.00 horas había otras dos exposiciones. Una de ellas era 'Reflejos del alma: los 7 pecados capitales', a cargo de los alumnos de los talleres municipales de cerámica, fotografía y pintura (en el Castillo de Santa Ana) y la otra muestra era de pintura 'de luces y pinceles', a cargo de César López (en la Sala Juan Ibáñez, en la Plaza de Toros de Roquetas).

A las 18.00 horas daba comienzo la procesión terrestre marítima, con salida desde la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, que tenía este recorrido: después de la salida de la parroquia, la procesión pasaba por la calle Armada Española, calle Marina Mercante, el cruce paso de peatones de la Avenida Sabinar, calle Faro, Explanada del Faro, y ahí se realizó el tradicional lavado de cara.

Después, la procesión seguiría en la bajada hacia el muelle pesquero bordeando el Castillo de Santa Ana, muelle pesquero y embarque. Luego, el desembarque de las imágenes, Avenida Antonio Machado y Avenida de El Puerto, Calle Salinas, Calle El Faro, Cruce Avenida Sabinar por el paso de peatones, Calle Marina Mercante y la llegada a la Parroquia de Santa Ana.

A partir de las 22.00 horas, daba comienzo el XXI Campeonato de Pesca 'Santa Ana', celebrado en Playa Serena, la mascletá de fuegos artificiales junto a la Iglesia de El Puerto y para finalizar los festejos, el municipio contó con la actuación estelar de 'Los niños de la voz' en la Caseta Municipal (Nadia, Alonso, Aisha, Astrid, Marc, Juan Francisco y Juan Alonso), cerrando con la actuación de la Orquesta Pentagrama sobre las 00.30 horas y con el castillo de fuegos artificiales junto al Club Náutico de Roquetas.

Programación

Por su parte, las fiestas arrancaron el pasado jueves 23 de julio con el tradicional chupinazo anunciador, que volvió a marcar el inicio oficial de la celebración. La jornada incluyó el Maratón de Caminar organizado por la Asociación Tercera Edad Santa Ana El Puerto, exposiciones de fotografía, cerámica y pintura, torneo de ajedrez, la Fiesta del Agua con hinchables acuáticos, actividades deportivas en la playa, talleres infantiles, la apertura de la Feria del Mediodía, el inicio del XIII Memorial 'Ángel Rasera' de dominó, el encendido oficial del alumbrado y una gran verbena popular.

El viernes 24 de julio continuó con una intensa agenda de actividades deportivas, culturales e infantiles, entre las que destacaron el tradicional partido de fútbol entre policías y pescadores, exhibiciones, juegos acuáticos, conciertos, actuaciones musicales y nuevas propuestas para el público familiar, además de los diversos actos religiosos correspondientes al Triduo en honor a Santa Ana.

Por su parte, la programación del sábado 25 de julio combinó la celebración religiosa con algunos de los actos más esperados por los vecinos, como la ofrenda floral, el besamanos a Santa Ana, el tradicional sorteo del lavado de cara de la imagen y el Certamen Internacional de Animación de Calle, que volvió a llenar las calles del Puerto de música, color y espectáculos itinerantes. La jornada finalizó con diversas actuaciones musicales y verbena popular.