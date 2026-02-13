Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este nuevo texto normativo supone un avance significativo en la protección y el bienestar de los animales en el municipio. IDEAL

Roquetas ya tiene en vigor la Ordenanza sobre Protección y Bienestar de Animales de Compañía

La normativa, aprobada definitivamente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, refuerza la protección animal y regula la convivencia entre la ciudadanía y los animales de compañía

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 13 de febrero 2026, 19:11

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, anunció este viernes la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal ... sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos, que es efectiva desde el pasado jueves 5 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA).

