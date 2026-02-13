Roquetas ya tiene en vigor la Ordenanza sobre Protección y Bienestar de Animales de Compañía
La normativa, aprobada definitivamente tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, refuerza la protección animal y regula la convivencia entre la ciudadanía y los animales de compañía
J. Cortés
Roquetas de Mar
Viernes, 13 de febrero 2026, 19:11
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Medio Ambiente, anunció este viernes la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal ... sobre Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y Potencialmente Peligrosos, que es efectiva desde el pasado jueves 5 de febrero, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA).
La ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno municipal celebrado el pasado mes de noviembre y, una vez finalizado el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones, quedó definitivamente aprobada, entrando en vigor conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Este nuevo texto normativo supone un avance significativo en la protección y el bienestar de los animales en el municipio, adaptando la normativa local a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, así como a la legislación autonómica andaluza.
Entre los principales aspectos que regula la ordenanza destacan la tenencia responsable de animales, la identificación obligatoria mediante microchip, el control sanitario, la prohibición del maltrato y el abandono, la gestión ética de las colonias felinas mediante el método CER (captura, esterilización y retorno) y el impulso del sacrificio cero, limitando la eutanasia exclusivamente a supuestos justificados por criterios veterinarios.
Asimismo, la normativa establece un marco claro sobre el uso de los espacios públicos, regulando los parques caninos y las playas con acceso permitido a perros, con el objetivo de garantizar una convivencia respetuosa y responsable entre animales y ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se recuerda que el texto íntegro de la ordenanza puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPA) y en la web municipal, y se anima a la ciudadanía a informarse sobre sus derechos y obligaciones para contribuir a una convivencia responsable y respetuosa en el municipio costero de Roquetas de Mar.
