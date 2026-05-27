Roquetas viajará al futuro: tendrá un Ayuntamiento innovador

La mañana de este miércoles, el museo Casa Anita de Roquetas de Mar acogía una rueda de prensa para dar a conocer uno de los ... grandes proyectos que tiene previsto el equipo de Gobierno de Gabriel Amat: un nuevo Ayuntamiento para todos los roqueteros, que impacta por la modernidad, el diseño estético y una mayor funcionalidad.

Además, este proyecto incluye la remodelación integral de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes, una actuación estratégica que supondrá una transformación urbana y administrativa sin precedentes en el centro del municipio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó durante la presentación que «esta actuación representa una apuesta decidida por seguir construyendo una ciudad moderna, eficiente y preparada para responder a las necesidades de nuestros vecinos. La nueva Casa Consistorial permitirá mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, ofrecer una atención más cercana y facilitar los trámites y gestiones que demandan los ciudadanos».

Asimismo, Amat subrayó que «este proyecto va mucho más allá de un nuevo edificio administrativo; supone una transformación urbana que contribuirá a revitalizar el centro de Roquetas de Mar, generar nuevos espacios de encuentro y consolidar un entorno más atractivo, abierto y conectado para la ciudadanía».

La elaboración de este proyecto corrió a cargo de Estudio Carvajal y Estudio Acta. El arquitecto, Ramón Pico, explicó que en estos momentos ya se entregaron el anteproyecto y «estamos en fase de redacción del proyecto básico y del proyecto de demolición con el objetivo de que a finales de año se lleve a cabo la demolición de los edificios existentes».

«No se trata solo de un proyecto de construcción de una nueva sede del Ayuntamiento, sino que supone una transformación para todo el entorno y el centro urbano», explicó Ramón Pico. Por su parte, Antonio Carvajal, explicó las principales características del proyecto.

La intervención contempla la sustitución de la actual sede municipal —resultado de sucesivas ampliaciones realizadas desde 1975— por un nuevo edificio concebido para responder a las necesidades actuales y futuras de una ciudad que supera ya los 112.000 habitantes y que requiere unas instalaciones más eficientes, accesibles y funcionales para la atención a la ciudadanía.

El nuevo Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio. El diseño prioriza valores como la transparencia, la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la flexibilidad de uso y la calidad arquitectónica.

Entre sus principales características destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El edificio contará además con un gran atrio central que actuará como elemento vertebrador de la actividad institucional y permitirá conectar visual y funcionalmente los distintos espacios. El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos. También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso.

La actuación incorpora igualmente un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas, incluyendo espacios adaptados y puntos de recarga eléctrica, así como zonas de archivo, instalaciones y servicios internos del edificio.

Centro urbano

El proyecto no se limita al edificio institucional, sino que incluye una importante ampliación y remodelación del espacio público circundante con el objetivo de crear un nuevo eje cívico y administrativo en el corazón de Roquetas de Mar. Para ello se libera parte del suelo actualmente ocupado por edificaciones, más de 560 metros cuadrados, que pasarán a integrarse en la ampliación de la Plaza de la Constitución y en nuevos espacios públicos.

La propuesta busca conectar de forma natural la Plaza de la Constitución con la Plaza Luis Martín y consolidar un gran salón urbano como nuevo espacio simbólico e identitario del municipio. El edificio se retranquea para ampliar la plaza y se abre mediante un gran atrio que permitirá atravesarlo y reforzar la continuidad urbana.

La remodelación incorpora criterios de accesibilidad universal, confort climático y sostenibilidad, con nuevas zonas estanciales, bancos lineales, jardines de infiltración, incremento de superficie vegetal, especies adaptadas al clima mediterráneo, iluminación LED eficiente y materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento.