«Roquetas va a tener más trascendencia en el golf gracias a la Challenge de España»

Miguel García Soriano (1962, Roquetas de Mar) es Presidente del Club de Golf de Playa Serena desde hace año y medio y ha sido vicepresidente durante 12 años. Charlamos sobre la Challenge de España, uno de los eventos de más cache a nivel internacional que ha acogido Roquetas de Mar, además de conocer algunos entresijos de este evento.

–¿Cuál es el balance de la Challenge de España para Roquetas y para su club?

–Es el torneo más importante de golf que se ha celebrado en la provincia de Almería de todos los tiempos. El balance es muy positivo para el club, para el municipio y para la provincia, porque al final la despercusión que ha tener es bastante importante, ya que habrá llegado a más de 150 países por televisión.

–¿Cómo ha sido la organización del evento?

–Muy buena. De hecho, me gustaría destacar el trabajo que han tenido los voluntarios, del club, la labor que han tenido los socios, los jugadores, también el gerente Francisco Javier, que era el que coordinaba todo junto a Sánchez. Nos hubiera gustado, eso sí, que la entrada hubiera sido gratuita y pudiera haber venido más gente. Y ya para el próximo torneo que se realice aquí, pienso que hay que darle más bombo para que la gente venga a conocer este deporte, la localidad y el ambiente.

–¿Cómo es el perfil del turista relacionado con el mundo del golf?

–Aunque el golf ya no es un deporte tan caro como era hace tiempo, sí es cierto que el nivel del golfista tiene un poco de adquisitivo más alto. Principalmente también porque es gente mayor, en un porcentaje alto. El que viene aquí a practicar este depoete a nuestro municipio, a nuestra provincia, es un señor de Centro Europa, Norte Europa, que cuenta con un nivel adquisitivo alto. Vienen para temporadas medias, largas y se gastan dinero, y ya los que vienen para temporadas, pues se cogen su apartamento, los que no pues se cogen un hotel, un aparta hotel o algo similar.

–¿Cuánto tiempo estipulado se quedaron los jugadores y familiares por Roquetas de Mar?

–El campeonato era de cuatro días, pero había dos días de corte. la mitad de los jugadores o algo más de la mitad se quedaban fuera. Algunos tenían billetes y no sabían los que se iban a clasificar, pero algunos tenían billetes de vuelta, teniendo en cuenta que han venido de bastantes países de todo el mundo prácticamente. Algunos tenían ya previsto que se iban a quedar los cuatro días. Otros, como los malagueños, si no pasaron el corte, al segundo día se fueron ya a su domicilio. Pero la mayoría de los 156 jugadores que han venido, yo pienso que más de 100 se habrán quedado por la zona.

–Hablando del evento, pero a nivel deportivo. ¿Le ha sorprendo algún jugador?

–Nos ha sorprendido el que ha ganado. El chico es amateur y juega muy bien, pero la verdad es que no estaba en la lista de los posibles ganadores. Los que han quedado segundo y tercero estaban en las previsiones que iban a llegar lejos. Que gane un amateur de 20 años un challenge no es fácil. No sé las veces que la habrá ganado el match, pero creo que muy poccas, si es que la ganan alguna.

–Hablando de jugadores jóvenes, también se encontraba Arián Rodríguez, ¿qué le ha parecido el torneo del roquetero?

–Personalmente, lo conozco desde pequeño y la verdad es que lo he visto disfrutar. Pasar el corte era muy difícil, el campo está difícil para los profesionales y para los amateurs también. Los resultados no han sido los esperados. Y a Arián lo he visto disfrutando. Un chaval de esa edad cuidándose con Manasero, con Álvaro Quiró, con toda esta gente. Comía con ellos, practicaba con grandes deportistas. La organización lo puso como el primer jugador que salió, fue el primer día. Ha disfrutado, le hubiese gustado ganar o pasar el corte, pero sabía que era muy difícil o casi imposible.

–¿Cree que Roquetas y la provincia de Almería en general, a través de este gran evento, puede crear un poco más de afinidad a este deporte y crear nuevos jugadores potentes?

–Sin lugar a dudas. Lo que va a repercutir, por lo que Jairo Cunido decía, es que se está viendo el evento tan importante que ha habido aquí.Es cierto que es un evento muy importante para Almería.Si que es verdad que este tipo de torneos es más frecuente en ciudades como en Málaga y en Cádiz. De hecho, he visto público que no lo había visto nunca en nuestro club. Playa Serena, Roquetas de Mar, Almería, se ha puesto en el mapa que ya estaba, pero ahora va a tener más trascendencia en el golf gracias a la Challenge de España.

Y este torneo no va a ser el único que se realice, como decía el alcalde del otro día en la rueda de prensa, será el primero de muchos que pueden venir a Almería. Ya sea a Playa Serena, ya sea al resto de campos de la provincia de Almería, ya que los otros campos también son buenos campos para practicar este deporte. Esto unido al buen clima que hay en la localidad hace que se disfrute aún más que en otros lugares.