Roquetas

El Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar contó con temas muy variopintos. IDEAL

Roquetas se suma a El Ejido y Níjar en prohibir el burka y el Niqab en espacios públicos

El Pleno aprueba por unanimidad implantar un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio costero

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 12 de marzo 2026, 21:25

El Ayuntamiento de Roquetas celebró en la mañana de este jueves una nueva sesión plenaria contando en su haber con 29 puntos en la orden ... del día, en el que destacó la aprobación de una moción del Partido Popular con la que se solicita al Gobierno de España que se legisle la prohibición del uso del burka, el niqab u otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos.

