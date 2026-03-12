Roquetas se suma a El Ejido y Níjar en prohibir el burka y el Niqab en espacios públicos

El Ayuntamiento de Roquetas celebró en la mañana de este jueves una nueva sesión plenaria contando en su haber con 29 puntos en la orden ... del día, en el que destacó la aprobación de una moción del Partido Popular con la que se solicita al Gobierno de España que se legisle la prohibición del uso del burka, el niqab u otros elementos que cubran de manera integral el rostro en espacios públicos.

El portavoz del Grupo Popular municipal, José Juan Rodríguez, explicó que esta propuesta responde a la necesidad de garantizar principios básicos como la seguridad, la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

Rodríguez señaló que «dentro de un Estado de Derecho es necesario buscar el encaje legal para regular el uso de este tipo de prendas que ocultan completamente el rostro, ya que plantean cuestiones relevantes desde la perspectiva de la identificación personal, la seguridad y la protección de los derechos fundamentales».

Asimismo, subrayó que «la igualdad entre mujeres y hombres, la libertad individual y la dignidad de la mujer son valores que deben preservarse en todo momento en una sociedad democrática». El portavoz popular insistió en que esta iniciativa también se enmarca en una política de defensa de los derechos de las mujeres y de prevención de cualquier forma de discriminación o coacción que pueda limitar su participación plena en la vida pública.

«Creemos en un modelo de convivencia basado en la integración, el respeto y la igualdad. Por ello entendemos que el uso de prendas que ocultan completamente el rostro no contribuye a ese modelo y plantea además dificultades evidentes desde el punto de vista de la seguridad y de la identificación en espacios públicos», afirmó Rodríguez.

Por su parte, Rafael Torres, concejal del PSOE de Roquetas, comentó que «es el segundo pleno consecutivo en el que coinciden con Vox planteando cuestiones con un tufo 'muy populista'. El mes pasado fue Mercosur, cómo ha dicho antes Zacarías, quedaron en evidencia cuando les mostramos las propias declaraciones de sus eurodiputados que dicen una cosa muy diferentes a lo ustedes planteaban aquí, pero esto va más allá, pero esto es una postura más radical que no esperábamos del PP».

Asimismo, Torres añadió que «están ustedes buscando un problema que no existe en Roquetas. Llevo 50 años en Roquetas no veo muchas mujeres con burka, creo que una vez vi una. No sé si desde los coches oficiales pueden verlos».

«Libertad de todo el mundo»

A su vez, Torres explicó que «nos oponemos por principios a que a las mujeres se les obligue a llevar una prenda, nos oponemos a que un marido obligue a su esposa, a su hija, eso nunca. La libertad de todo el mundo y de las mujeres en particular, lo primero, pero también hay gente que lo quiere llevar de forma voluntaria y por razones culturales, por eso esta propuesta no podemos apoyarla, y es cierto que a veces tienen que identificarse: cuando vas a un banco, a recoger a un niño, pero no podemos apoyar esta propuesta porque la prohibición de estas prendas, que piden tanto PP como Vox no es un problema que tenemos en Roquetas y porque con estas propuestas (una moción similar de Vox fue presentada en el Pleno) solo pretenden avivar un debate racista y xenófobo que nada tiene que ver con la igualdad de las mujeres».

Por su parte, Zacarías Lekal, concejal portavoz de IU-Podemos, señaló que «el pleno pasado trajisteis dos mociones iguales con Mercosur, y este Pleno lo mismo, y quería preguntarles que os está pasando, pensaba que Vox era el hijo del PP y ahora lo que veo es que el hijo se está comiendo al padre y lo que no quiero es que os arrastre a algunas cosas que dice Vox y que creo que vosotros no pensáis».

A su vez, Lekal mencionó que no le gusta «la gente que se deja las patillas largas y los hombres que llevan leggins en los gimnasios tampoco», y entiende que a mucha gente no le guste que (él) lleve pendientes y tatuajes, pero lo bueno es que vivimos en un estado democrático donde todos podemos ir como nos da la gana y estoy muy contento del que quiere ir con patillas vaya con ellas, el que quiera ir con leggins vaya con ellos y el que quiera ir con tatuajes lo haga, y eso es la libertad, que tanto le gusta a Ayuso, y que tanto me gusta que en mi país haya».

Seguridad

Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, comentó que «como docentes, funcionarios cuando vienen a recoger a los niños al centro hay un protocolo de identificación y tenemos que identificar y por seguridad tenemos que ver quién es». Asimismo, Luis Martín Pomares, portavoz de Vox, votó a favor de la moción por ser coherente que defiende Vox y por coincidir por lo sustancial con la moción que nosotros traemos a este pleno.

Otra de las propuestas aprobadas fueron la Declaración Institucional presentada por los portavoces de los grupos municipales de PP, PSOE, Almería Avanza e IU-Podemos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la moción de Almería Avanza sobre la inclusión de la provincia de Almería en las ayudas estatales al sector pesquero afectado por los temporales (apoyada por unanimidad) y otra moción de esta formación que trataba sobre la implantación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio.

Cabe destacar que esta moción de fue apoyada por unanimidad, pero sin embargo, una moción similar a ella y en forma y contenido más amplia como la del PSOE se quedó sin aprobar, cuya moción trataba de adoptar medidas en materia de seguridad.

“Hoy hemos ido al Pleno con una propuesta constructiva en materia de seguridad, en la que incluíamos tanto peticiones al Gobierno como al Ayuntamiento, porque para nosotros lo importante es resolver el problema, pero lamentablemente Amat ha preferido priorizar sus intereses políticos antes que luchar todos juntos para mejorar la seguridad de los roqueteros”, así se expresado el concejal socialista, Rafael Torres al término del Pleno en el que el PP ha rechazado una moción socialista con diferentes medidas.

Concretamente, la moción incluía reclamar al Gobierno de España el refuerzo de la Guardia Civil hasta la apertura de la comisaría, pero también que el alcalde se comprometiera a convocar la Junta Local de Seguridad de forma habitual, la reorganización de la Policía Local para aumentar su presencia en las calles y la realización de un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia.

En el debate, el PP propuso dejar fuera de la moción todas las peticiones dirigidas al Ayuntamiento y únicamente dejar el punto sobre la petición al Gobierno. “Está claro que el PP de Amat está ya en campaña electoral, le dan igual los vecinos y si se presentan o no propuestas razonables sobre la seguridad”, criticó Torres.

Sobre la Junta Local de Seguridad, el edil socialista ha recordado que el alcalde ha llegado a estar 10 años sin convocarla y ha puesto de ejemplo otros municipios cercanos en los que sus alcaldes las hacen constantemente para coordinar a los cuerpos policiales. “Es de puro sentido común que la seguridad mejorará mucho si se celebran esas reuniones en las que están los altos mandos de todos los cuerpos, en las que comparten información y se coordinan, no se entiende la cabezonería del alcalde que evita que se celebren, incluso con los gobiernos de su propio partido”, ha indicado Torres.

En cuanto a la Policía Local, la propuesta socialista incluía la necesidad de reorganizar la plantilla, teniendo en cuenta que gran parte de los agentes realizan en estos momentos trabajos administrativos que en algunos casos se pueden sustituir por personal administrativo y aumentar el número de policías en las calles.

En este sentido, también recogía la necesidad de recuperar la policía de barrio y aumentar la plantilla, actualmente en 119 agentes operativos para una población de 112.000 habitantes, “cuando harían falta casi el doble para tener la ratio recomendada”.

Por último, sobre las videocámaras, la moción reconoce que en estos momentos hay 83 cámaras de tráfico en la ciudad que sirven de apoyo para esclarecer algunos delitos, pero no hay ninguna de videovigilancia. Por este motivo se ha pedido encargar un proyecto para su instalación y solicitar autorización al Gobierno, porque “aquí parece que no quieren hacer el papeleo de pedir permiso y estamos sin este tipo de cámaras que mejorarían mucho la seguridad, mientras otros municipios sí las tienen”.