Roquetas se suma al Día Mundial de la Salud Mental para visibilizar esta jornada de reivindicación El alcalde pone en valor el trabajo que lleva a cabo la Asociación El Timón en un acto en el municipio roquetero

J. Cortés Roquetas de Mar Sábado, 11 de octubre 2025, 04:21

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la Asociación El Timón, se unió un año más a los actos organizados para visibilizar la importancia de la salud mental y el bienestar emocional en nuestra sociedad

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' el acto contó con la lectura del manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona y la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España, en el que se apeló a la empatía, la solidaridad y la defensa de los derechos de todas las personas, recordando que la salud mental es la base del bienestar social.

Acto

Durante el acto, representantes de la Asociación El Timón y del Ayuntamiento destacaron la necesidad de continuar trabajando de forma conjunta para eliminar los estigmas y garantizar recursos suficientes en materia de prevención, atención y apoyo a las personas con problemas de salud mental y a sus familias. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, puso en valor el trabajo que la Asociación El Timón lleva a cabo en el municipio para ofrecer a las personas con problemas de salud mental la atención y los recursos que necesitan.

«El compromiso del Ayuntamiento con todas las asociaciones que trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables es firma y la colaboración institucional es esencial, el apoyo de las administraciones es importante para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que más lo necesitan», señaló Amat.

Lugar prioritario

Por su parte, la presidenta de FEAFES Salud Mental El Timón Almería, Cristina González, agradeció el apoyo municipal e insistió en que «la salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, los problemas de salud mental debe ser un problema de todos, especialmente en un contexto social donde compartir nuestra vulnerabilidad es un acto de valentía y unión, nadie está libre de padecer una enfermedad mental y es necesario visibilizar esta jornada de reivindicación».

La lectura del manifiesto sirvió como espacio de reflexión sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional colectivo, especialmente en tiempos de crisis o incertidumbre, recordando que «la solidaridad da paso a la esperanza» y que «la recuperación siempre es posible».