Roquetas sortea plazas vacantes para la Escuela de El Parador

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Lourdes García, presidió este viernes el sorteo público de las plazas vacantes de la Escuela ... Municipal de Música, Danza y Teatro de El Parador para el curso 2026/2027. El sorteo se realizó bajo la supervisión del secretario municipal, Guillermo Lago, para resolver el orden de acceso de las 880 solicitantes.

El sorteo empezaba sacando tres bolas numéricas, que conforman el número 754, de forma que se asignaron las plazas vacantes en orden alfabético a partir de ese número. La publicación oficial del acta y los listados provisionales se realizará el 16 de junio.

Tras el preceptivo plazo de diez días naturales para reclamaciones, las listas definitivas y estables por especialidad se publicarán el 30 de junio. Para las áreas de Música y Danza, el plazo será del 21 de julio al 14 de agosto y para los talleres e teatro se iniciará a partir del 15 de septiembre.