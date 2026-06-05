Roquetas solicita la inversión de más de dos millones de euros al Fondo Social Europeo Plus

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el proyecto 'Cualifícate Roquetas de Mar II' y la solicitud de una subvención ... de 2.371.662,70 euros al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para su ejecución dentro del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (ÉFESO) del periodo de programación 2021-2027.

Este programa, diseñado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas del municipio, especialmente de aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral, favoreciendo su inserción profesional y mejorando sus oportunidades de desarrollo personal y social.

Este nuevo proyecto supone la continuidad del trabajo realizado en la primera edición de 'Cualificate Roquetas' que supuso la puesta en marcha de 61 itinerarios de inserción laboral con una participación de 915 personas. De esta forma, se demuestra el interés del equipo de Gobierno por apostar por programas adaptados a las demandas actuales del mercado laboral y dirigidos especialmente a personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Cualifícate Roquetas de Mar

El proyecto contempla la puesta en marcha de 26 itinerarios de inserción laboral, todos ellos vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad. Estos itinerarios incluirán formación específica, formación transversal y complementaria, prácticas profesionales tutorizadas, tutorías individualizadas y orientación laboral.

'Cualifícate Roquetas de Mar II' prevé la organización de cinco jornadas de activación e información en materia de empleo, además de distintas actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a mejorar las competencias necesarias para la búsqueda activa de empleo.

El número total de participantes previstos asciende a 390 personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos, correspondiéndose aproximadamente el 76 por ciento con mujeres.

La ejecución del programa está prevista entre el 30 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2029. El presupuesto total del proyecto asciende a 2.790.191,41 euros, de los que el Ayuntamiento solicitará una ayuda de 2.371.662,70 euros al Fondo Social Europeo Plus, mientras que la aportación municipal alcanzará los 418.528,71 euros.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirma su compromiso con la formación, la empleabilidad y la generación de oportunidades para los vecinos del municipio, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad mediante programas que favorecen la inclusión laboral y la mejora de la cualificación profesional.