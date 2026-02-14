Roquetas se sitúa como quinto destino de Andalucía en pernoctaciones

El año 2025 confirmó el excelente momento turístico que vive Roquetas de Mar, consolidándose como uno de los destinos más competitivos del panorama andaluz.

Los ... datos oficiales reflejan una evolución muy positiva del sector, situando al municipio como el quinto destino de Andalucía en número de pernoctaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, en plena temporada alta.

A lo largo de 2025, Roquetas de Mar recibió un total de 589.100 visitantes, frente a los 558.100 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 5,5% y contrasta con el descenso del 1% experimentado en el conjunto de la provincia. Este crecimiento evidencia la fortaleza del destino tanto en el mercado nacional como internacional.

Pernoctaciones

En cuanto a las pernoctaciones, el comportamiento también ha sido claramente positivo. Durante 2025 se alcanzaron 2.577.202 pernoctaciones, frente a las 2.530.653 del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 1,8%. Estos datos, avalados por el Instituto Nacional de Estadística y las Encuestas de Ocupación Hotelera y de Coyuntura Turística de Andalucía, confirman la tendencia de crecimiento sostenido del destino.

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, destaca que el posicionamiento de Roquetas de Mar como quinto destino andaluz en pernoctaciones durante los meses centrales del verano refuerza su papel como enclave turístico de referencia en la comunidad, especialmente en el segmento de sol y playa y turismo familiar.

La estancia media se mantiene en 4,5 días, mientras que el gasto turístico también experimentó una evolución positiva, con una mejora del 8,3% en la provincia respecto a 2024.

Estos resultados son fruto de una estrategia turística basada en la diversificación de la oferta y la desestacionalización, apostando por el deporte, la cultura, la gastronomía y una amplia oferta de ocio durante todo el año. En este sentido, 2025 fue un año especialmente relevante tras la designación de Roquetas de Mar como Ciudad Gastronómica Española, reforzando su atractivo como destino turístico integral.

Sector turístico

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la evolución del sector turístico, destacando que, pese al contexto general, Roquetas de Mar presenta datos claramente positivos que consolidan su modelo turístico. Asimismo, se continuará trabajando en la mejora de servicios, infraestructuras e instalaciones para seguir avanzando hacia un modelo turístico ejemplar, sostenible y de calidad, en el que el visitante encuentre una ciudad moderna, accesible y llena de servicios.

Además, el municipio costero seguirá impulsando nuevas actuaciones en el marco del Plan de Grandes Ciudades y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, actualmente ejecutado casi al 100%, que permitió desarrollar iniciativas en materia medioambiental, digitalización y movilidad sostenible, convirtiendo el turismo en una herramienta clave para la mejora transversal de la ciudad.

Roquetas de Mar afronta así el futuro con el objetivo de mantener el crecimiento turístico, reforzar su competitividad y continuar posicionándose entre los principales destinos turísticos de Andalucía, ya que cuenta con distintos lugares llamativos como los parajes de Punta Entinas - Sabinar, la Ribera de la Algaida, el Castillo de Santa Ana y una gran variedad de playas que hacen de Roquetas de Mar uno de los grandes municipios de la comunidad.