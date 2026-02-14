Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las vistas panorámicas de las playas de Aguadulce, en la localidad de Roquetas. IDEAL

Roquetas se sitúa como quinto destino de Andalucía en pernoctaciones

A lo largo de 2025, Roquetas recibió un total de 589.100 visitantes, frente a los 558.100 registrados en 2024

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 14 de febrero 2026, 23:26

Comenta

El año 2025 confirmó el excelente momento turístico que vive Roquetas de Mar, consolidándose como uno de los destinos más competitivos del panorama andaluz.

Los ... datos oficiales reflejan una evolución muy positiva del sector, situando al municipio como el quinto destino de Andalucía en número de pernoctaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, en plena temporada alta.

