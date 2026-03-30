Roquetas sigue creciendo: más de 114.000 habitantes a inicios de 2.026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este lunes la cifra de población del municipio referida a 1 de enero ... de 2026, que asciende a 114.313 habitantes, según el recuento realizado por los servicios municipales de Estadística.

Este dato fue validado en el marco del procedimiento establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la revisión anual del padrón municipal, conforme a la normativa vigente. Asimismo, el incremento poblacional registrado responde a la dinámica demográfica del municipio durante el último año. En concreto, entre el 2 de enero de 2025 y el 1 de enero de 2026 se contabilizaron 10.916 altas padronales, frente a 8.758 bajas, lo que refleja un saldo positivo de crecimiento.

Una vez aprobada esta cifra por la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento procederá a su remisión oficial a la Delegación Provincial del INE en Almería, acompañada del fichero completo del padrón municipal a fecha 1 de enero de 2026, tal y como establece el procedimiento administrativo.

Desde el Consistorio roquetero se subraya que estos datos son fundamentales para la planificación de servicios públicos, la financiación municipal y el desarrollo de políticas adaptadas a la realidad demográfica de Roquetas de Mar.

Asimismo, el Ayuntamiento recuerda la importancia de que la ciudadanía mantenga actualizados sus datos en el padrón municipal, al tratarse de un trámite esencial para garantizar derechos y acceder a servicios públicos.

A su vez, Roquetas de Mar es el segundo municipio de la provincia a nivel poblacional, siendo el fiel reflejo de la transformación que la provincia de Almería tuvo en los últimos años. Prueba de ello, es el notable crecimiento de población que este municipio costero experimentó desde 1995, año en el que el número de habitantes registrados en el padrón municipal era de 35.164 habitantes para alcanzar, en la actualidad, los 114.313 habitantes.