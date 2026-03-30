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Imagen de una panorámica de la localidad de Roquetas. IDEAL

Roquetas sigue creciendo: más de 114.000 habitantes a inicios de 2.026

En el año 1995, el número de habitantes registrados en el padrón municipal era de 35.164 habitantes

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 30 de marzo 2026, 16:42

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este lunes la cifra de población del municipio referida a 1 de enero ... de 2026, que asciende a 114.313 habitantes, según el recuento realizado por los servicios municipales de Estadística.

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