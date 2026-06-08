Roquetas sacará por cuarta vez la licitación del bus urbano

Roquetas celebraba la mañana de este lunes una nueva sesión plenaria que contó con algo más de una treintena de puntos de especial interés para ... la ciudadanía, entre los que destacaron los puntos número 7, 10 y 11, todos ellos relacionados con la concesión del bus urbano en Roquetas.

El punto 7, en cuestión, que fue aprovechado por el equipo de Gobierno y por la oposición para despachar los otros puntos relativos a este medio de transporte, comenzaba así: toma de conocimiento relativa a dar cuenta del Recurso Especial en materia de contratación interpuesto contra los pliegos del contrato de concesión de servicios de transporte urbano en Roquetas.

El punto 10 indicaba la aprobación inicial y sometimiento a información pública del anteproyecto de explotación y estudio de viabilidad económica - financiera del contrato de concesión de este servicio público, y el punto 11 se centraba en la aprobación inicial y sometimiento a información pública del informe justificativo de la estructura de costes y de la fórmula de revisión de precios del contrato de concesión del servicio público.

El primero en intervenir sobre el bus urbano fue Zacarías Lekal, portavoz de IU-Podemos, indicó que «aquí le molestan mucho los recursos, lo han dicho por activa y por pasiva en este salón, porque les saca las vergüenzas, porque el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) les ha tumbado el concurso del autobús, no por manías, sino por dos chapuzas».

Lekal añadió que «la primera es un error matemático de bulto. Pusieron un número de kilómetro en el informe y otro diferente en el cálculo financiero, que no sabían sumar los kilómetros que iban a recorrer los autobuses. Y lo segunda, que es todavía más entrañable, exigían a las empresas una flota 100% eléctrica, pero al diseñar la fórmula para revisar los precios metieron el coste del diésel. Querían autobuses ecológicos, pero los querían pagar a precio de gasóleo, al final, para arreglar el entuerto han tenido que confesar en los papeles, que de ecológicos, nada, que van a traer siete autobuses híbridos, que seguirán quemando gasóleo como siempre, y por culpa de estas cuentas mal hechas, el concurso vuelve a la casilla de salida con otros 30 días de exposición públicas y consultas a Sevilla y mientras tanto, Roquetas sigue siendo la única gran ciudad de Andalucía sin autobuses urbanos dignos».

Asimismo, el portavoz de la coalición progresista comentó que «dejen de enfadarse con los recursos de las empresas y si quieren ahorrarse estos ridículos jurídicos en los despachos y dar un servicio de calidad a los vecinos, el camino es bien sencillo: asuman la remunicipalización de los servicios municipales, gestionen los autobuses de forma pública y directa y verán que rápido se acaban estos líos en los tribunales».

Por su parte, Pepe Montoya, portavoz de Almería Avanza, explicó que «por lo que vemos es muy fácil recurrir al final o paralizar un proceso porque vemos no solamente el transporte urbano, en otros muchos puntos en Roquetas, en el que se paralizan una empresa recurre y se ha acabado y nos tiramos 3,4,5 o 6 años entre el recurso, juzgado, ayuntamiento, otra vez volvemos recurso (...) creo que si se hicieron desde el principio los pliegos correctamente, todo detallado, no habría ningún tipo de paralización».

Además, Montoya solicitó que «los técnicos del Ayuntamiento redacten todo con conciencia y bien detallado, que no haya ningún tipo de problema y poner el servicio de transporte urbano, que es un servicio que tanta falta hace».

Por su parte, el concejal del PSOE de Roquetas, Rafael Torres, explicó que «a mí me gustaría recordar una noticia con este titular: »comienzan los preparativos para que el municipio cuente con un transporte urbano propio«, y la noticia empezaba así: »la concejal de gestión de la ciudad, área que integra Transporte y Movilidad, Eloisa Cabrera, ha mantenido una reunión con los consultores que redactarán el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del servicio de transporte colectivo urbano. Se trata del primer paso para que el municipio cuente con un autobús propio que conecte toda la ciudad«. »¿Saben de cuando es esta noticia? Del año 2.017. Hace nueve años ustedes dijeron que estaban trabajando en el pliego para sacarla en concurso de forma inminente este servicio«.

Además, Torres añadió que «después llegó el concejal, Francisco Gutiérrez, que llegó a anunciar que el pliego del concurso ya estaba ya listo y que el servicio saldría en licitación de forma inmediata, lo dijo en el año 2.020, hace seis años, que iban tarde, porque hace 25 años que superamos los 50.000 habitantes que es la cifra según la ley que obliga a los municipios a contar con este servicio, pero es que después de nueve años siguen arrastrando y no dan soluciones».

El PP responde

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, explicó que «hoy traemos al Pleno este punto, pero quiero hacer unas matizaciones de las intervenciones de los grupos políticos, como bien ha explicado Pepe Montoya, es un expediente muy complejo, no se elabora en dos días, le hablo desde cuando cogí el expediente como como concejal delegada. Todos los informes de este expediente iban favorables, tanto por parte de la Junta de Andalucía, como por parte de la Oficina Nacional de Evaluación».

Sánchez informó de que «todos los trámites que llevó este expediente se presentaron en exposición pública, no hubo ningún tipo de recurso. La primera licitación hubo licitadores que no se pudieron asignar por un fallo en la documentación presentada. En la segunda licitación de este expediente hubo un licitador, entremedias se hizo un cambio de normativa de la ley de Movilidad a nivel nacional y seguimos en las mismas».

Por su parte, la concejala de Presidencia añadió que «hoy traemos un recurso que no nos queda más remedio que aceptar lo que ha interpuesto el tribunal porque las empresas tienen derecho a presentarlas como tal, pero desde este equipo de Gobierno no hemos dejado ni un solo día de trabajar en este expediente y el claro ejemplo son los próximos puntos que traemos con estos dos documentos que ya están rehechos por los técnicos porque les informo que tanto los pliegos como lo que hoy traemos aquí son elaborados por los técnicos responsables de Movilidad y de Contratación. Ningún político interviene en la elaboración de estos documentos».

Para finalizar, Roció Sánchez comentó que «desde este equipo de Gobierno queremos felicitar, aunque haya errores, según el tribunal, porque ya les digo que la Oficina Nacional el informe fue favorable para la publicación de su licitación, así que sin más, les diremos que por parte de este Ayuntamiento y por parte del alcalde-presidente y de todos mis compañeros esta licitación va a salir más pronto que tarde».