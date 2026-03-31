Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea donde se construirá el nuevo depósito en Aguadulce. IDEAL

Roquetas saca a licitación los servicios para construir el nuevo depósito de agua en Aguadulce

El nuevo depósito contará con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y está diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 31 de marzo 2026, 16:33

Comenta

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente el expediente de contratación para la licitación de los servicios profesionales ... de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud correspondientes al proyecto de construcción del nuevo depósito de agua potable en Aguadulce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de Juanma Moreno en el Bar Rincón del Cofrade, templo de la Semana Santa granadina
  2. 2 Adiós a Manuel Osuna, fundador del Kudamm y uno de los referentes de la gastronomía granadina
  3. 3 Una explosión en un hotel de Almuñécar deja un herido y obliga a evacuar a 40 personas del edificio
  4. 4

    El móvil de Avilés: «Hay muchos compañeros implicados, que tengan cuidado»
  5. 5 Horarios y recorridos de todas las procesiones el Martes Santo en Granada
  6. 6 Un camión pierde el control, se salta la mediana y choca contra un turismo y un autobús en la A-92 en Láchar
  7. 7 Un corte programado de luz afecta este martes a más de treinta calles del Albaicín
  8. 8 Los granadinos que revolucionan la construcción
  9. 9 Cambio importante de la Seguridad Social para aquellas personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital
  10. 10 Juanma Moreno inicia en el Zaidín su jornada cofrade granadina y luego visita San Agustín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas saca a licitación los servicios para construir el nuevo depósito de agua en Aguadulce

Roquetas saca a licitación los servicios para construir el nuevo depósito de agua en Aguadulce