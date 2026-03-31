Roquetas saca a licitación los servicios para construir el nuevo depósito de agua en Aguadulce

La Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente el expediente de contratación para la licitación de los servicios profesionales ... de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud correspondientes al proyecto de construcción del nuevo depósito de agua potable en Aguadulce.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento da paso a la fase de licitación de los trabajos técnicos necesarios para el desarrollo de esta infraestructura hidráulica, cuyo proyecto fue aprobado recientemente, y que permitirá reforzar el abastecimiento de agua en el municipio costero.

Infraestructura estratégica

El nuevo depósito de Aguadulce contará con una capacidad de 70.000 metros cúbicos y está diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento y regulación del sistema, así como para garantizar el suministro en caso de incidencias en la red, especialmente ante posibles interrupciones del aporte procedente de la desaladora Dalías II.

Se trata de una actuación clave para reforzar la seguridad hídrica del municipio, mejorar la eficiencia del sistema de abastecimiento y dar respuesta al crecimiento de la demanda. El contrato incluye dos lotes diferenciados: por un lado, la dirección de obra y, por otra, la coordinación de seguridad y salud.

El presupuesto base de licitación asciende a 448.825,49 euros (IVA incluido), y la duración de los trabajos estará vinculada al plazo de ejecución de la obra, estimado en 18 meses.

La licitación será publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, estableciéndose un plazo mínimo de 30 días naturales para la presentación de ofertas.

Convenio

La construcción del nuevo depósito de agua potable en Aguadulce se enmarca en el convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas, que financian conjuntamente la actuación al 50%. Esta infraestructura, declarada de interés autonómico, forma parte de la planificación hidrológica vigente y contribuirá a garantizar el abastecimiento en el Poniente almeriense.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 13.372.778,41 euros (más IVA), lo que supone una inversión total estimada de 16.181.061,88 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

«Hito histórico»

El pasado 7 de enero, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, participó junto con el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, en un acto de presentación del proyecto, que se celebró en el salón de plenos del Consistorio roquetero.

Fernández-Pacheco destacó que el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó el gasto de casi 9 millones de euros por parte de la administración andaluza para esta infraestructura, «con lo que se cumple el compromiso para mejorar el abastecimiento de agua potable en este gran municipio».

Para el consejero este proyecto supone un «hito histórico y un paso firme para garantizar un suministro de agua seguro, estable y eficiente», que será realidad gracias a la que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas «han sumado esfuerzos».

Además, añadió que «hemos alcanzado un modelo de convenio innovador, que abre camino a otras actuaciones en la comunidad, que implica cofinanciación al 50 por ciento, anticipo por parte de la Junta de Andalucía y licitación y ejecución por parte del Ayuntamiento, lo que, sin duda, reduce los plazos».