El edificio estará en una gran nave que se ubica en la Carretera de Alicún, entre Roquetas y El Parador. IDEAL

Roquetas saca a licitación la redacción de la futura Jefatura de la Policía Local

Es ya la segunda vez que el Ayuntamiento saca a licitación este proyecto, que ya en septiembre presupuestó unos 40.650,13 euros, I.V.A. incluido

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 9 de enero 2026, 02:21

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para licitar los servicios profesionales necesarios para la redacción ... del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para adaptar el edificio que acogerá la sede de la futura Policía Local de Roquetas de Mar, un paso decisivo para hacer realidad esta infraestructura estratégica para la seguridad del municipio costero.

