Roquetas saca a licitación la redacción de la futura Jefatura de la Policía Local

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para licitar los servicios profesionales necesarios para la redacción ... del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para adaptar el edificio que acogerá la sede de la futura Policía Local de Roquetas de Mar, un paso decisivo para hacer realidad esta infraestructura estratégica para la seguridad del municipio costero.

Este nuevo avance se produce tras la adquisición onerosa del inmueble destinado a albergar la nueva Jefatura, una operación aprobada en diciembre de 2023 que permitió al Ayuntamiento disponer de un edificio con la capacidad necesaria para centralizar y unificar los distintos servicios policiales, superando así las limitaciones del actual emplazamiento.

El expediente aprobado contempla la licitación, mediante procedimiento abierto simplificado, de un contrato de servicios que incluye la redacción del proyecto arquitectónico, el estudio y la coordinación de seguridad y salud, así como la dirección de las obras de adaptación del edificio existente. El presupuesto base de licitación asciende a 139.331,54 euros (IVA incluido), con financiación municipal, y un plazo total estimado de ejecución de 20 meses.

Este proyecto sale por segunda vez a licitación tras quedar desierta la primera, que contaba con un contrato, que estaba previsto licitarse mediante procedimiento abierto simplificado, y que contaría con un presupuesto de 40.650,13 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de al menos tres meses y medio desde la adjudicación del mismo.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que «la nueva Jefatura de la Policía Local es una infraestructura prioritaria para un municipio que ha experimentado un importante crecimiento poblacional y que necesita contar con instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las nuevas exigencias operativas».

Servicio público

En este sentido, subrayó que este proyecto «redundará en una mejora directa del servicio público que se presta a los vecinos y vecinas de Roquetas de Mar».

Amat destacó que la aprobación de este expediente supone un paso muy importante para continuar con la hoja de ruta marcada por el equipo de Gobierno para dotar a la ciudad de unas dependencias policiales acordes a su dimensión actual, reforzando la seguridad ciudadana y optimizando los recursos municipales.

La futura Jefatura de la Policía Local es uno de los proyectos que tiene previstos realizar este Consistorio en los futuros meses, pero no el único. Entre las inversiones destacan la futura sede judicial, la dotación de material y equipamiento del Hospital Público de Alta Resolución (HAR) de Roquetas de Mar y el nuevo depósito de agua de Aguadulce.

Proyectos

Uno de los grandes proyectos del municipio junto a la obra relativa a la nueva jefatura de Policía Local es el Hospital de Alta Resolución (HAR) de Roquetas, que ya finalizó sus obras. Unos trabajos que han durado algo cerca de cuatro años (empezaron de forma oficial en enero de 2022) tras atravesar varios obstáculos técnicos y administrativos que han obligado a modificar tanto el calendario como el presupuesto inicial.

Este centro se acerca ya para estar listo, aunque aún queda comenzar a dotarlo a lo largo de este año, como aseguró el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, a finales de octubre.

El HAR de Roquetas contará con 53 habitaciones para hospitalización, 27 consultas externas, 15 salas de exploración, un Hospital de Día Médico, una moderna Área de Urgencias y cuatro quirófanos.