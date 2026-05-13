Roquetas saca a licitación las obras de restauración de la Torre de Cerrillos

La Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó este miércoles 13 de mayo el expediente de contratación para sacar a licitación ... las obras de restauración de la Torre de Cerrillos, una actuación que se desarrollará de forma conjunta con el Ayuntamiento de El Ejido.

La actuación contempla la restauración y conservación de esta torre vigía del siglo XVI, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento desde 1993, y ubicada en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, espacio protegido de gran valor ambiental y patrimonial.

El acuerdo aprobado da luz verde al inicio del procedimiento de licitación de las obras mediante procedimiento abierto, permitiendo que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas para ejecutar un proyecto cuyo presupuesto base de licitación asciende a 199.652,70 euros, IVA incluido, y con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

De esta forma, se garantiza la conservación de uno de los elementos patrimoniales más importantes del Poniente almeriense, fruto además de la colaboración institucional entre Roquetas de Mar y El Ejido.

El expediente aprobado incorpora todos los informes técnicos, jurídicos y patrimoniales favorables exigidos por la normativa vigente, así como el correspondiente proyecto técnico redactado por Castillo Miras Arquitectos SLP. Además, la actuación cuenta con informe favorable de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y se encuentra incluida en el Plan de Contratación 2026 del Ayuntamiento de Roquetas.

La restauración de la Torre de Cerrillos fue aprobada previamente por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de febrero, dentro del convenio de colaboración suscrito entre los ayuntamientos de Roquetas y El Ejido para la protección, restauración y puesta en valor de este inmueble histórico, del que ambos municipios son copropietarios al 50 %.

Proyecto

El proyecto contempla trabajos de consolidación estructural, recuperación de volúmenes perdidos y actuaciones de conservación empleando técnicas y materiales compatibles con los originales, como mampostería tradicional y morteros de cal, garantizando así una intervención respetuosa con el valor histórico y arquitectónico del monumento.

Dicha rehabilitación permitirá frenar el deterioro acumulado durante décadas y asegurar la conservación de este símbolo histórico para futuras generaciones. A su vez, la Torre de Cerrillos, construida aproximadamente en 1575 como parte del sistema defensivo del litoral andaluz frente a las incursiones piratas, constituye uno de los principales referentes patrimoniales del litoral almeriense. El monumento, en cuestión, es una torre almenara de finales del siglo XVI, situada al final de Punta Entinas y con el que a pocos metros coincide con la playa Cerrillos.

La Torre de Cerrillos se ubica en uno de los lugares más peculiares con los que cuenta la provincia de Almería es Punta Entinas - Sabinar, una reserva natural situada entre Roquetas de Mar y El Ejido siendo uno de los paraísos de las aves junto al Parque Natural Cabo de Gata - Níjar.

Un territorio, que cuenta con una extensión cercana a las 2.000 hectáreas, donde desaparece la ciudad y se abre la naturaleza de par en par. Donde la vegetación cumple un papel positivo para la zona y a la que atrae junto a los humedales existentes a distintas especies de aves que pululan una gran parte del año en Punta Entinas. Suelos arenosos, elevadas concentraciones salinas, acompañadas de altas temperaturas en verano y una bajada considerable en invierno son algunas de las singularidades de este lugar.