Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las grandes novedades del será la implementación de un servicio nocturno, muy demandado por la ciudadanía en Roquetas. IDEAL

Roquetas saca a licitación el nuevo servicio de bus urbano con una fuerte inversión

El contrato, que tendrá una duración de diez años, prioriza la calidad técnica y modernización de la flota para adaptar la movilidad al municipio

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 2 de enero 2026, 17:12

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente la licitación del nuevo servicio de transporte urbano colectivo, un proyecto ambicioso que cuenta con un presupuesto ... base de más de 15 millones de euros y una vigencia de diez años. El objetivo del equipo de Gobierno es transformar radicalmente la movilidad interna de la ciudad, adaptándola a su realidad actual y futura mediante un sistema moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet habla de nevadas en Granada capital y -6 grados para el Día de Reyes
  2. 2

    Medio centenar de pueblos de Granada son zona crítica por presencia de gas radón
  3. 3 Multitudinario funeral de Juan Ramón Ferreira: «Damos gracias por todo lo que se nos ha permitido vivir con él»
  4. 4 Un incendio en una vivienda de la Chana deja varios heridos
  5. 5 La pedida de mano en Sierra Nevada que eclipsó las campanadas de Canal Sur
  6. 6 Granada en pleno por Juan Ramón Ferreira
  7. 7 Granada llora a Juan Ramón Ferreira: «A todos nos hacías mejores»
  8. 8 El hombre que siempre estaba estupendamente
  9. 9 Granada despide a Juan Ramón Ferreira, el político que a todos caía bien
  10. 10 El granadino que da felicidad a través de la carne, el vino y la cercanía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas saca a licitación el nuevo servicio de bus urbano con una fuerte inversión

Roquetas saca a licitación el nuevo servicio de bus urbano con una fuerte inversión