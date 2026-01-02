Roquetas saca a licitación el nuevo servicio de bus urbano con una fuerte inversión

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó recientemente la licitación del nuevo servicio de transporte urbano colectivo, un proyecto ambicioso que cuenta con un presupuesto ... base de más de 15 millones de euros y una vigencia de diez años. El objetivo del equipo de Gobierno es transformar radicalmente la movilidad interna de la ciudad, adaptándola a su realidad actual y futura mediante un sistema moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Las empresas interesadas en gestionar este servicio esencial podrán presentar sus ofertas hasta el próximo lunes 26 de enero.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, calificó esta licitación como «una de las gestiones más trascendentales de la legislatura». El máximo responsable del Consistorio roquetero aseguró que «Roquetas de Mar ha crecido de forma exponencial y nuestros vecinos merecen un transporte público a la altura de una gran capital».

Vertebrar Roquetas

Además, Gabriel Amat explicó que «con este contrato, no solo mejoramos un servicio, sino que vertebraron nuestra ciudad, facilitando que cualquier ciudadano pueda desplazarse de un barrio a otro con comodidad y rapidez». Por su parte, la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó la dimensión social que sustenta este proyecto.

«Este nuevo contrato nace del compromiso de este equipo de Gobierno con la sostenibilidad y la calidad de vida de nuestros vecinos. No buscamos simplemente poner autobuses en la calle, sino ofrecer una alternativa real de movilidad que conecte a las personas, que sea accesible para nuestros mayores y que cuide nuestro entorno», afirmó Sánchez.

A su vez, la concejala subrayó que «hemos diseñado un traje a medida para Roquetas de Mar, pensando en las necesidades reales de cada familia y en hacer de nuestra ciudad un lugar más amable y conectado».

Asimismo, el diseño del servicio estructura la movilidad del municipio en cuatro líneas regulares, cuyas frecuencias fueron planificadas minuciosamente para adaptarse a la demanda real de usuarios en cada franja horaria.

Novedades

Una de las grandes novedades será la implementación de un servicio nocturno, muy demandado por la ciudadanía, que operará de 22.00 horas a 24.00 horas de lunes a viernes, y ampliará su horario hasta las 03.00 horas de la madrugada los sábados, ofreciendo una opción segura de desplazamiento para el ocio y el trabajo.

La modernización de la flota es otro de los pilares fundamentales del pliego. El Ayuntamiento exigirá la incorporación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono. Además, se garantizará la accesibilidad universal con autobuses totalmente adaptados para personas con movilidad reducida.

El salto de calidad también será tecnológico. El nuevo servicio llevará aparejada la puesta en marcha de una plataforma digital y una aplicación móvil que ofrecerá información en tiempo real. Gracias a esta herramienta, los usuarios podrán conocer los horarios exactos, los tiempos de espera en parada y cualquier incidencia en el servicio al instante.

Finalmente, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar garantizó la coordinación con el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Almería, asegurando que el sistema urbano se integre eficazmente con las líneas interurbanas para facilitar la intermodalidad y el trasbordo de viajeros. Así, el Consistorio prosigue ofreciendo servicios a la ciudadanía.