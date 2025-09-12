Roquetas saca a licitación el contrato para crear la nueva Jefatura de la Policía Local Gabriel Amat destaca la necesidad de dotar a la Policía Local de unas instalaciones de futuro que puedan garantizar las labores que realiza

El edificio estará en una gran nave que se ubica en la Carretera de Alicún, entre Roquetas y El Parador.

J. Cortés Roquetas de Mar Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el expediente de contratación para la redacción del proyecto básico que permitirá la adaptación del edificio que se convertirá en la nueva sede a Jefatura de la Policía Local de Roquetas de Mar.

El contrato, que se licitará mediante procedimiento abierto simplificado, cuenta con un presupuesto de 40.650,13 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de tres meses y medio desde la adjudicación.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, subrayó la importancia de este importante paso, ya que «nuestro objetivo es que la Policía Local desarrolle su labor en unas dependencias que cuenten con los últimos equipamientos y dotaciones, unas instalaciones pensadas para el futuro, para que los agentes puedan ofrecer un servicio de calidad y garantizar la seguridad en un municipio que crece cada día».

Asimismo, Amat recordó que «el crecimiento de población de Roquetas de Mar nos obliga a seguir trabajando para mejorar las infraestructuras y los servicios y, en este caso, una nueva Jefatura redundará en un mejor servicio público por parte de la Policía Local de Roquetas de Mar».

Con este proyecto, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con la seguridad ciudadana, avanzando hacia unas instalaciones que estarán preparadas para responder a los retos de un municipio en constante desarrollo.

Proyectos

La futura Jefatura de la Policía Local es uno de los proyectos que tiene previstos realizar este Consistorio en los futuros meses, pero no el único. Entre las inversiones hay algunas que ya empezaron en 2023 como es el caso de la Adecuación de la Rambla San Antonio y la obra de defensa de la misma, por la que el Ayuntamiento tenían presupuestado 7.570.092 euros y 124.146 euros respectivamente. Para este 2025 estaban presupuestados 3.122.900 euros y 1.603.000 euros, respectivamente.

Otra de las partidas relevantes del presupuesto de este 2025 fueron los relativos a la ampliación de los cementerios con una partida prevista de 800.000 euros (partida que en su totalidad es 1,8 millones de euros), además de la mejora de cementerios que contará con una cuantía exacta de 150.000 euros.

Por su parte, el Consistorio roquetero tenía previsto invertir un millón de euros en la adquisición de suelo, 600.000 euros en la redacción de proyectos, 100.000 euros en la rotonda de la nueva Jefatura de Policía Local, más 600.000 euros para ultimar el pago en 2026.

Otros temas relevantes como el nuevo parque de Aguadulce, proyecto ya empezado y que el Ayuntamiento ya desembolsó 117.000 euros, contaría con dos nuevos desembolsos, uno en 2025 con unos 83.000 euros para 2025 y con dos millones para 2026.

Vehículos híbridos

Por otro lado, el Consistorio incorporó a mediados de febrero de este año siete nuevos vehículos híbridos a la flota de la Policía Local, reforzando el compromiso de la administración con la sostenibilidad y la eficiencia en el servicio de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, que supervisó estos nuevos equipamientos junto a la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, destacó el esfuerzo que el equipo de Gobierno lleva a cabo para mejorar y modernizar las dotaciones, recursos y equipamientos de la Policía Local para que los agentes puedan llevar a cabo de forma adecuada su labor y garantizar la seguridad a los vecinos de Roquetas de Mar.

Además, insistió en la necesidad de seguir apostando por soluciones sostenibles que garanticen la continuidad y la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad en Roquetas.