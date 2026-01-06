Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales asisten al reparto de Roscones de Reyes en el municipio. IDEAL

Roquetas reparte Roscones de Reyes en El Parador, La Gloria y Aguadulce

«Nos encanta ver cómo las asociaciones se llenan de vida y compañerismo. Vosotros sois el ejemplo de que la Navidad se vive mejor en compañía» comentaba el Ayuntamiento de Roquetas

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 6 de enero 2026, 14:15

Comenta

El pasado 3 de enero, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar continuó llevando el sabor de la Navidad a los mayores del municipio. Fue una ... tarde llena de sonrisas y buenos deseos en las pedanías de El Parador, Aguadulce y La Gloria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Niño deja más de 6 millones en Granada con dos décimos del primer premio y 25 series del tercero
  2. 2 Diego El Cigala aparece por sorpresa en la cabalgata de Granada y canta un villancico a los Reyes
  3. 3 El tercer premio del Sorteo de Lotería de El Niño, el 32615, cae en Granada y Burgos
  4. 4 Granada registra la mínima más baja del día de Reyes en toda España con menos 17,3 grados
  5. 5

    El viaje oficial de un día y más de 7.000 euros de Ábalos a Granada
  6. 6

    Los estacionamientos en los arcenes cortan la carretera de acceso a la Ragua
  7. 7

    Agresiones a un médico de Urgencias en Padul obligan a cerrar un día el consultorio
  8. 8 Un intenso aguacero anega varias calles en Almuñécar
  9. 9 Las posturas se acercan para la salida de Faye al Sporting de Portugal
  10. 10

    Un 2026 lleno de conciertos en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Roquetas reparte Roscones de Reyes en El Parador, La Gloria y Aguadulce

Roquetas reparte Roscones de Reyes en El Parador, La Gloria y Aguadulce