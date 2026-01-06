Roquetas reparte Roscones de Reyes en El Parador, La Gloria y Aguadulce
«Nos encanta ver cómo las asociaciones se llenan de vida y compañerismo. Vosotros sois el ejemplo de que la Navidad se vive mejor en compañía» comentaba el Ayuntamiento de Roquetas
J. Cortés
Roquetas de Mar
Martes, 6 de enero 2026, 14:15
El pasado 3 de enero, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar continuó llevando el sabor de la Navidad a los mayores del municipio. Fue una ... tarde llena de sonrisas y buenos deseos en las pedanías de El Parador, Aguadulce y La Gloria.
«Nos encanta ver cómo las asociaciones se llenan de vida y compañerismo. Vosotros sois el ejemplo de que la Navidad se vive mejor en compañía» comentaba el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en sus cuentas de redes sociales. Por otro lado, el Castillo de San Ana acoge desde principios del mes de diciembre de 2025 el tradicional Belén Municipal, cuyo montaje corrió a cargo un año más de la Hermandad del Cristo del Mar.
El Belén Municipal permanecerá abierto al público hasta este martes 6 de enero en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Ya, el próximo miércoles procederá a desmontarse por parte de la Hermandad.
El Nacimiento cuenta con un gran galeón que hace honor a la procesión del Cristo del Mar, una zona egipcia totalmente remodelada o incorporaciones al séquito de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente como elefantes junto con enclaves principales del municipio como el Puerto de Roquetas, Las Salinas, el Castillo de Santa Ana o el Faro.
