Roquetas repara el acerado del Paseo de los Baños
Parte del acerado se había hundido
J. Cortés
Roquetas de Mar
Martes, 20 de enero 2026, 17:26
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de sus operarios municipales está trabajando en el Paseo de los Baños del municipio con el objetivo ... de reparar el acerado que se había hundido.
Una actuación necesaria para garantizar que caminar sobre Roquetas de Mar y concretamente, sobre esta zona de la localidad, sea cómodo y, sobre todo, seguro para todos los vecinos.
Desde el Ayuntamiento de Roquetas informan que «no solo realizamos el mantenimiento diario, sino que seguimos impulsando mejoras de accesibilidad con nuevos rebajes y adoquinados de calidad», ya que «nuestro objetivo es claro: una ciudad sin barreras y en perfectas condiciones», concluyen.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas mantiene activo un ambicioso servicio de conservación, adecuación y mejora ambiental de la red viaria y el entorno agrícola del municipio.
Este plan de actuación, que se desarrolla de forma ininterrumpida durante todo el año, tiene como objetivo garantizar la transitabilidad de los caminos y reservar la calidad ambiental del paisaje agrario, fundamental para el principal motor económico de la ciudad costera.
