Roquetas renueva la zona infantil del Parque del Ajedrez

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar continúa avanzando en la mejora de los espacios públicos de la ciudad con la renovación de la zona infantil ... del Parque del Ajedrez, una actuación que ha supuesto una inversión de 47.976,99 euros y que permitirá ofrecer a las familias un espacio más moderno, atractivo, seguro e inclusivo para el disfrute de los más pequeños.

La actuación consistió en la instalación de cuatro nuevos elementos de juego con una cuidada temática de selva, creando un entorno lúdico que invita a la imaginación y a la aventura. Entre las nuevas instalaciones destacan un columpio triple, un conjunto compacto Kanope y dos elementos de carácter inclusivo: un columpio con cesta y asiento adaptado y un carrusel especialmente diseñado para personas con dificultades motoras.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destacó que esta actuación responde al compromiso municipal de seguir mejorando las zonas de ocio y convivencia repartidas por todo el municipio. «Estamos realizando un importante esfuerzo para remodelar, modernizar y mantener en las mejores condiciones los parques infantiles y las zonas verdes de Roquetas de Mar. Queremos que las familias dispongan de espacios seguros, accesibles y atractivos donde los niños puedan jugar, relacionarse y disfrutar al aire libre», señaló.

Amat subrayó además que desde el área de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, se trabaja de forma permanente en la conservación y mejora de estos espacios públicos para adaptarlos a las necesidades de los vecinos.

«Nuestro objetivo es seguir creando una ciudad cada vez más amable, con parques modernos, inclusivos y bien equipados. La inversión en este tipo de infraestructuras repercute directamente en la calidad de vida de nuestros vecinos y contribuye a hacer de Roquetas de Mar una ciudad más cómoda y atractiva para vivir», afirmó.

Por su parte, Susi Ibáñez, concejala de Protección del Medio Ambiente, Zonas Verdes, Limpieza Viaria y Residuos Sólidos, explicó que la incorporación de juegos inclusivos permite además que niños con distintas capacidades puedan compartir experiencias de juego en igualdad de condiciones, favoreciendo la integración y la convivencia desde edades tempranas.

Además, subrayó que esta actuación forma parte de un ambicioso plan municipal de renovación y modernización de parques infantiles que se desarrollará en distintos puntos del municipio. Tras la intervención en el Parque del Ajedrez, el Ayuntamiento trabaja ya en la redacción de la documentación para la remodelación de distintas zonas infantiles como Las Colinas y en la Rambla de La Gitana de Aguadulce. Asimismo, está previsto la renovación de los parques ubicados en la Plaza Motrico, el Paseo de Los Baños y Las Marinas, en Roquetas de Mar, así como en la Plaza Castelar, frente al CEIP La Molina, y en Cortijos de Marín.