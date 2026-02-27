Roquetas renueva el pavimento del Pabellón Máximo Cuervo con homologación internacional

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar finalizó los trabajos de renovación del pavimento deportivo en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce. Con una inversión total ... de 136.646,51 euros, el Consistorio da un paso más en la modernización de sus infraestructuras municipales, dotando a esta emblemática pista de una superficie vinílica de altísima calidad preparada tanto para el deporte base como para la alta competición.

El alcalde del municipio, Gabriel Amat, junto al concejal de Deportes, José Juan Rubí, visitaron estas instalaciones en las que comprobaron la calidad del nuevo suelo instalado, correspondiente al modelo Performance del fabricante Gerflor, que destaca por contar con las certificaciones de todas las federaciones internacionales, lo que sitúa a la instalación roquetera en la élite deportiva.

En concreto, la pista cuenta con las exigentes certificaciones FIBA 2 y FIFA Quality, además de poseer el certificado de exclusividad para la celebración de competiciones internacionales de la FIVB (Voleibol) y la IHF (Balonmano).

Para optimizar el rendimiento del espacio, el Ayuntamiento diseñó un marcaje inteligente en elegantes tonos London Light Blue y Gold. La configuración incluye una pista central habilitada para balonmano, fútbol sala, baloncesto y voleibol, junto con tres pistas transversales exclusivas para baloncesto y voleibol.

Seguridad e innovación

Pensando en la protección y el confort de los usuarios, el nuevo pavimento de 9 milímetros de grosor cumple estrictamente con todos los estándares mínimos de la normativa UNE-EN 14904.

Sus características técnicas están diseñadas para minimizar el riesgo de lesiones y garantizar la mejor experiencia de juego: protección al deportista, ya que ofrece una absorción de impacto mínima del 35% (según UNE-EN 14808) y un excepcional Índice de Protección al Impacto (IPI) igual o superior al 80%.

Cabe destacar la higiene y prevención, ya que la superficie incorpora un tratamiento de vanguardia antiquemaduras, de deslizamiento controlado, antibacteriano y antiviral, unido a juntas completamente termoselladas. Además, cuenta con alta resistencia, ya que el sistema de pegado utilizado garantiza la máxima durabilidad, resistiendo al menos un 7% de humedad.

También es importante el compromiso medioambiental y es que en línea con las políticas de sostenibilidad del Consistorio, el material está compuesto por al menos un 80% de materias primas recicladas, biológicas o de origen natural.

Con esta importante mejora en Aguadulce, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar reafirma su compromiso continuo con el fomento de la actividad física, ofreciendo a los vecinos unas instalaciones modernas, seguras y de primer nivel.

Apuesta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Deportes, anunció a finales de febrero del año pasado que iba a emprender una serie de importantes actuaciones clave destinadas a modernizar y mejorar las principales dependencias deportivas con las que cuenta el municipio.

El Consistorio apuesta por el deporte y la actividad física como un hábito de vida saludable fundamental para el bienestar de toda la ciudadanía. Esta actuación responde a la estrategia del Ayuntamiento al situar el deporte como eje central de su actuación municipal y política.

Gracias a una inversión cercana al medio millón de euros, los roqueteros disfrutarán de instalaciones más modernas y adaptadas a las exigencias actuales. Los espacios deportivos que se beneficiarán de esta inversión en una primera fase son: La IDM Las Salinas, la IDM Pueblo Blanco y el Pabellón Máximo Cuervo, entre otros.