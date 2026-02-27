Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sus características están diseñadas para minimizar el riesgo de lesiones y garantizar la mejor experiencias. IDEAL

Roquetas renueva el pavimento del Pabellón Máximo Cuervo con homologación internacional

El alcalde junto al edil de Deportes visitan estas instalaciones en las que comprueban la calidad del nuevo suelo instalado

J. Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 27 de febrero 2026, 00:03

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar finalizó los trabajos de renovación del pavimento deportivo en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce. Con una inversión total ... de 136.646,51 euros, el Consistorio da un paso más en la modernización de sus infraestructuras municipales, dotando a esta emblemática pista de una superficie vinílica de altísima calidad preparada tanto para el deporte base como para la alta competición.

