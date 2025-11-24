Roquetas renueva el convenio con la Cámara de Comercio para fomentar el desarrollo empresarial

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha renovado el convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Navegación y Servicios de Almería para ... la continuidad del servicio cameral de proximidad en el municipio, reforzando así su apuesta por la dinamización económica, el apoyo a las pymes y la promoción de iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo local.

El acuerdo, firmado por el alcalde Gabriel Amat y el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, contempla una subvención nominativa de 145.000 euros destinada al mantenimiento de la delegación de la Cámara de Comercio en Roquetas de Mar, al uso y funcionamiento de servicios como el Palacio de Congresos así como al impulso de programas, acciones y servicios dirigidos a emprendedores, empresas y desempleados del municipio.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado la importancia de esta colabo-ración para el tejido empresarial de la ciudad ya que, en su opinión, «este convenio permi-te seguir impulsando iniciativas y programas que benefician directamente a nuestras empresas y emprendedores. La Cámara de Comercio es un aliado estratégico y su presencia en Roquetas de Mar permite ofrecer servicios esenciales que contribuyen, sin duda, a la dinamización y al desarrollo económico de nuestra ciudad.»

Amat subrayó además que el Ayuntamiento «mantiene su compromiso con el apoyo a las pymes, porque son un motor imprescindible de crecimiento, empleo y progreso para el municipio».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha destacado la estrecha de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar así como la importancia de que las pequeñas y medianas empresas roqueteras sigan contando con un punto de atención cercano, especializado y plenamente integrado en la red provin-cial cameral, lo que facilita el acceso a formación, información, trámites, asesora-miento y programas de apoyo empresarial, además de incidir en la utilización y el funcionamiento de servicios como el Palacio de Congresos.

Parra ha explicado que este acuerdo busca reforzar el acceso de empresas y emprendedores a los recursos empresariales, herramientas de apoyo y redes de conocimiento que ofrece la Cámara de Comercio. Asimismo, contempla la colaboración en proyectos conjuntos y el desarrollo de actividades y servicios que repercutan en el crecimiento del tejido empresarial roquetero.