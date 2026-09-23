Roquetas renueva más de 36 calles en el primer año del Segundo Plan de Asfaltado

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar renovó durante el primer año de ejecución del Segundo Plan de Asfaltado un total de más de 35 vías ... de distintos barrios del municipio, dentro de una estrategia municipal destinada a mejorar el estado de las calles, reforzar la seguridad vial y ofrecer a vecinos y usuarios unas vías más seguras, accesibles y mejor conservadas. El Plan, impulsado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del área de Urbanismo, contempla una inversión de un millón de euros anuales durante sus cuatro años de vigencia, con una inversión inicial prevista de cuatro millones de euros, y posibilidad de ampliación durante un año más.

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, destacó que esta planificación permite al Ayuntamiento «seguir mejorando nuestras calles y nuestras plazas, actuando allí donde más se necesita y planificando las intervenciones para que la inversión pública sea cada vez más eficiente». Por su parte, el edil de Urbanismo, José Luis Llamas, subrayó que el Plan constituye «una inversión estratégica para seguir mejorando nuestras calles y ofrecer a los vecinos y usuarios unas vías más seguras y accesibles».

Planificación integral

«No nos hemos limitado únicamente a renovar el firme», explicó Llamas, quien señala que el Ayuntamiento está desarrollando una planificación integral que atiende tanto las necesidades de mantenimiento como la recuperación de la capacidad estructural de las calzadas y la mejora general del entorno urbano.

Entre las principales actuaciones desarrolladas durante este primer año destaca la intervención en la circunvalación de acceso a Roquetas de Mar, en la conexión con la carretera de La Mojonera hacia Cortijos de Marín. Además de la mejora del firme, esta actuación permitió habilitar un carril bici de más de dos kilómetros, favoreciendo una movilidad más sostenible y ofreciendo una alternativa segura para los desplazamientos en bicicleta.

A esta actuación se suma la puesta en servicio de dos nuevos aparcamientos disuasorios, uno en la calle Haza de Lino, en El Parador, y otro en la Avenida Bahía de Almería, en Las Colinas, que amplían las posibilidades de estacionamiento y con-tribuyen a una movilidad más ordenada.

El Plan también permitió realizar actuaciones de menor dimensión, pero necesarias para atender las demandas concretas de diferentes zonas, como las desarrolladas en las calles San Francisco, Pintor Rosales, Portomagno y Maximiliano.

Coordinación

Uno de los elementos diferenciadores de la planificación municipal es la coordinación de los trabajos de asfaltado con las actuaciones de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento. De esta manera, el Ayuntamiento aprovecha las obras de renovación de las infraestructuras para actuar posteriormente sobre el pavimento, evitando intervenciones sucesivas sobre una misma vía y permitiendo una utilización más eficiente de los recursos públicos.

En Aguadulce, se intervino en las calles Isla de Tenerife, Isla de Java, Islas Cíes, Francisco Javier Cervantes, Sanz de Andino, Isla de Ízaro, Isla de Terreros, Isla de Arosa, Isleta del Moro, Isla Cristina, Islas Feroe, Isla de La Toja e Isla de Perejil.

En El Puerto de Roquetas, las actuaciones alcanzaron las calles San Lucas, La Gloria, Boliche, San Mateo, Juan Sebastián Elcano, Paco de Aquino y Fernando de Rojas. En Las Lomas, los trabajos se desarrollaron en las calles Luis Braille, Madrid, Ulises, Vícar, Félix y Salamanca.

El Segundo Plan de Asfaltado continúa con nuevas actuaciones previstas, manteniendo así una programación continuada de inversiones en el conjunto del municipio, actuando en aquellos puntos que requieren una intervención prioritaria y coordinando las obras para optimizar los recursos públicos.

«Nuestro objetivo es seguir trabajando para que Roquetas tenga unas vías más seguras, más accesibles y mejor conservadas», señaló el alcalde, Gabriel Amat, destacando que estas actuaciones contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a seguir construyendo una Roquetas mejor.